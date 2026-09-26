صحة الغربية: تقديم 23 ألفًا و632 خدمة طبية للعاملين بالشركات والمصانع

واصلت الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالغربية ، تنفيذ أعمالها الميدانية داخل عدد من المصانع والشركات ، بهدف التيسير على العاملين وإتاحة الخدمات الصحية لهم داخل أماكن عملهم ، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من المبادرات الرئاسية والخدمات الوقائية والعلاجية.

توجيهات فرق طبية

وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتكثيف الجهود الميدانية ضمن مبادرة «100 يوم صحة»، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الطبية والوقائية للعاملين داخل مواقع الإنتاج والتكتلات الاقتصادية والمصانع والشركات بمحافظة الغربية.

تحرك تنفيذي

أوضحت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، أن إجمالي الخدمات الصحية التي تم تقديمها للعاملين داخل مواقع الإنتاج، خلال الفترة من بداية شهر أغسطس وحتى 25 سبتمبر الجاري، بلغ 23 ألفًا و632 خدمة صحية، شملت خدمات المبادرات الرئاسية، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، إلى جانب خدمات التوعية والتثقيف الصحي.

رفع كفاءة الخدمات

كما أكدت علي استمرار الفرق الطبية في حصر الحالات التي تستدعي إجراء فحوصات أو تلقي تدخلات طبية، ومتابعتها بعد تحويلها لأستكمال الفحوصات أو تلقي العلاج اللازم، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية وعدم اقتصار الخدمة على مرحلة الكشف فقط ، وصولًا إلى تقديم خدمة صحية متكاملة للعاملين.

دعم لجنة الصناعة

وأضافت الدكتورة رشا خضر أن هذه الجهود تأتي في إطار البروتوكول المبرم مع لجنة الصناعة، لدعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وتعزيز وصول الخدمات الصحية والوقائية إلى العاملين داخل مواقع الإنتاج، بما يتماشى مع أهداف مبادرة «100 يوم صحة» في التوسع في خدمات الكشف المبكر والوقاية وتعزيز صحة المواطنين.

دعم الفرق الطبية

واشارت الى أن الفرق الطبية تواصل تنفيذ أعمالها داخل مواقع الإنتاج، من خلال تقديم خدمات الفحص والكشف ضمن المبادرات الرئاسية، وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، فضلًا عن التوعية والتثقيف الصحي للعاملين، مع استمرار متابعة الحالات التي تحتاج إلى فحوصات أو تدخلات طبية حتى استكمال الخدمة الصحية المطلوبة وتكثيف العمل الميداني والتوسع في تقديم الخدمات الصحية خارج المنشآت الطبية، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العاملين .