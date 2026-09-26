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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتفاق مصري إيطالي لإعداد بروتوكول تعاون في التشخيص البيطري ونقل التكنولوجيا

الخدمات البيطرية
الخدمات البيطرية
شيماء مجدي

شارك الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في عدد من الفعاليات والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) بالعاصمة الإيطالية روما، إلى جانب زيارة فنية متخصصة لمعهد IZS Teramo بإيطاليا.

وتأتي المشاركة في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير منظومة الخدمات البيطرية، ورفع جاهزية مصر لمواجهة الأمراض الحيوانية والجوائح، بما يدعم استدامة الإنتاج الحيواني ويحافظ على صحة الإنسان والحيوان.


وشملت مشاركة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية،  حضور المؤتمر العالمي للصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية، والذي ناقش سبل الاستثمار في نظم الوقاية والتأهب والاستجابة للأوبئة، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء دوليين، حيث أتاح ذلك الاطلاع على أحدث التوجهات العالمية وبناء شراكات مع المؤسسات الدولية المعنية بالصحة الحيوانية.

وشارك الأقنص كمتحدث خلال الفعالية العالمية لصندوق الجوائح، والتي تناولت سبل تحويل الاستثمارات إلى أثر مستدام على مستوى الدول التحديات التي تواجه منظومة الترصد الوبائي خاصة في المناطق الحدودية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي، وتطوير نظم الإنذار المبكر، وإشراك المجتمعات المحلية في جهود الوقاية والاستجابة للأمراض.

وعلى هامش الفعاليات، عقد رئيس الهيئة، اجتماعًا ثنائيًا مع مسؤولي منظمة الأغذية والزراعة، تم خلاله استعراض موقف تنفيذ مشروع صندوق الجوائح في مصر، والاتفاق على عدد من الإجراءات التي تستهدف رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع استمرار التنسيق الفني والإداري خلال المراحل المقبلة.

وفي سياق متصل أجرى الأقنص جولة فنية لمعهد IZS Teramo، أحد أبرز المراكز المرجعية البيطرية في أوروبا، حيث تم الاطلاع على أحدث التقنيات في مجالات التشخيص المعملي، والذكاء الاصطناعي، ونظم الترصد والإنذار المبكر، فضلًا عن بحث آفاق التعاون العلمي والتقني بين الجانبين.

وأسفرت الزيارة عن الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مشترك يشمل نقل التكنولوجيا، وتطوير نظم المعلومات الرقمية، وتعزيز قدرات التشخيص المعملي، وتنفيذ برامج تدريبية وبحثية مشتركة، بما يسهم في دعم قطاع الثروة الحيوانية في مصر ورفع كفاءته.

الزراعة وزارة الزراعة الخدمات البيطرية الهيئة العامة للخدمات البيطرية

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