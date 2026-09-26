صندوق استصلاح الأراضي بالوادي الجديد يعلن مبادرة جديدة لزيادة فرص العمل بالقطاع الزراعي

ترأست حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والمستشار أحمد عبد الحليم المستشار القانوني للمحافظة، وحامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء المراكز؛ وذلك لمتابعة الموقف المالي و الإداري للصندوق، ومناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وخلال الاجتماع صدقت المحافظ على عدد من قرارات المجلس جاء أهمها:

🔹 الإعلان عن مبادرة جديدة لزيادة فرص العمل بالقطاع الزراعي لشباب المحافظة بالتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة بطرح 1000 فدان للاستصلاح الزراعي بكل مركز من مراكز المحافظة الخمس، مقسمة لعدد 5 مشروعات بكل مركز مساحة المشروع 200 فدان، يتم طرحها كظهير زراعي بالقرى.

🔹طرح 126 قطعة أرض للاستثمار الزراعي على مستوى المراكز الخمسة و ذلك بنظام المزاد العلني من بين قطع الأراضي المستردة.

🔹 الموافقة على قيام المراكز بطرح أراضي للاستثمار الزراعي عن طريق المزاد العلني بمساحات مختلفة للأفراد و الشركات.

🔹إنشاء وحدة متخصصة تتبع صندوق الأراضي بالمحافظة لإعداد نماذج لدراسات فنية و دراسات جدوى اقتصادية بالقطاع الزراعي بالمحافظة، و مراجعة الدراسات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي بغرض الاستثمار الزراعي، على أن تراعي هذه الوحدة عند طرح أراضي جديدة التنسيق المسبق مع كافة الجهات المعنية بالاستثمار الزراعي بالمحافظة وخاصة المختصة بتقرير توافر المقنن المائي.

🔹 تكليف شركة دامكو المطور الزراعي بمشروع منطقة أبوطرطور بتسليم الحالات الراسي عليها المزاد بجلسة

٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤، الذين لم يتسلموا قطع الأراضي لأسباب ترجع لجهة الإدارة، قطع أراضي مساوية للمساحات الراسي بها المزاد على أن يكون المستفيدين من المزاد قد التزموا بسداد كافة المستحقات المالية في مواعيدها القانونية.

🔹إعادة مراجعة وتقييم رسوم الرفع المساحي التي يتم تحصيلها بمعرفة جهاز معلومات شبكات المرافق بما يحقق التوازن بين التكلفة الفعلية للخدمة ومصلحة المواطنين والمستثمرين.

🔹دراسة الآثار المالية التي لحقت بالشركات الاستثمارية ببحيرة باريس نتيجة الغرق أو قطع الطريق، بما في ذلك دراسة تسوية المديونيات المستحقة عن الفترات المتأثرة في حدود ما تسمح به القواعد القانونية والمالية، واستبدال الأراضي المتضررة من ارتفاع مناسيب المياه بأراضٍٍ بديلة في مناطق آمنة وفقًا لأسعار الأراضي السائدة بكل منطقة وبما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين.

🔹دراسة توفيق أوضاع الزارعين الفعلييين على الأرض بمنطقة بحيرة باريس.

🔹 توفيق اوضاع الزارعين الفعلييين بالأرض المسلمة لجمعية تنمية المجتمع بمركز بلاط على أن يكون التعامل على الارض مع المنتفعين بمعرفة الوحدة المحلية.