بابا الفاتيكان يعرب عن حزمه لوفاة فتاة مصرية أثناء رحلتها إلى روما

تلقى قداسة البابا لاون الرابع عشر "ببالغ الحزن"، خبر الوفاة المفاجأة للشابة المصرية باسكال رفيق، البالغة من العمر ثمانية عشر عامًا، أثناء وجودها في روما، للمشاركة في يوبيل الشباب.

وتواصل الأب الأقدس مع سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، ليُعبر عن قربه الروحي من عائلة الشابة، والجماعة بأكملها.

وفي وقت متأخر من صباح اليوم، سيلتقي الحبر الأعظم في الفاتيكان مجموعة من الحجاج الذين كانوا يرافقون الشابة باسكال.

وسيكون اللقاء فرصة للصلاة، وتقديم المواساة للشباب الذين ما زالوا مصدومين من هذا الحدث الأليم.