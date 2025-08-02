مليون شاب في الفاتيكان لسماع عظة البابا ليون الرابع عشر

من المتوقع أن يتجمع ما يصل إلى مليون شاب كاثوليكي اليوم، السبت، لحضور وقفة احتجاجية ليلية يقودها البابا ليون الرابع عشر، تتويجًا لأسبوع الحج الذي يمثل حدثًا رئيسيًا في السنة المقدسة لليوبيل.

نجحت مبادرة "يوبيل الشباب"، التي أطلقها الفاتيكان لدعوة الكاثوليك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً إلى قلب الكنيسة العالمية، في جذب آلاف الحجاج من مختلف أنحاء العالم إلى روما.

يأتي تجمع هذا العام بعد أقل من ثلاثة أشهر من تولي ليو، البالغ من العمر 69 عامًا، كأول بابا أمريكي، منصب البابوية.

وقد اكتظت شوارع العاصمة الإيطالية بالحجاج، رافعين الأعلام ومرددين الترانيم الدينية، طوال الأسبوع، في انتظار خطابه الأخير للشباب.

وقالت أليس بيري، طالبة من باريس تبلغ من العمر ٢١ عامًا: "أشعر بالفضول، فنحن لا نعرفه جيدًا بعد. ماذا سيقول لنا؟ ما هي رسالته للشباب؟".