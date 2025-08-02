أخبار السيارات| أول سيارة نص نقل كهربائية.. تدهور مبيعات كيا 2025

نشر موقع صدى البلد أخباراً عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.
بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك
أعلنت نيسان إغلاق مصنعها في المكسيك بعد إنتاج أكثر من 6 ملايين سيارة. القرار جاء ضمن خطة لإعادة هيكلة العمليات العالمية، ويعكس التحولات في الطلب على السيارات التقليدية.
السيارات الكهربائية تتسبب في تدهور مبيعات كيا خلال 2025
توقعت شركة كيا تراجعًا في مبيعاتها خلال عام 2025، بسبب التباطؤ في الطلب على السيارات الكهربائية وتغيرات السوق العالمية، ما قد يدفعها لإعادة تقييم استراتيجيتها في هذا القطاع.
حافلة للطرق الوعرة بفندق 5 نجوم في داخلها
تصميم فريد لحافلة مخصصة للطرق الوعرة تضم تجهيزات فاخرة تعادل فنادق 5 نجوم، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق المغامرة والراحة في آن واحد، مهما كانت التضاريس صعبة.
أول سيارة "نص نقل" كهربائية من إنتاج فولكس فاجن
فولكس فاجن تكشف عن أول طراز "نص نقل" كهربائي بالكامل، يجمع بين العملية والاستدامة، ليكون خيارًا مثاليًا للمؤسسات والشركات الباحثة عن حلول نقل نظيفة واقتصادية.
بصالون جواها.. أغرب سيارة رياضية بقوة 456 حصانًا
سيارة رياضية غير تقليدية تظهر بتصميم داخلي فاخر يضم صالونًا متكاملًا، إلى جانب محرك بقوة 456 حصانًا، ما يمزج بين الأداء العالي ورفاهية لم تعهدها هذه الفئة من قبل.