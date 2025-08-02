أخبار السيارات| أول سيارة نص نقل كهربائية.. تدهور مبيعات كيا 2025

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أعلنت نيسان إغلاق مصنعها في المكسيك بعد إنتاج أكثر من 6 ملايين سيارة. القرار جاء ضمن خطة لإعادة هيكلة العمليات العالمية، ويعكس التحولات في الطلب على السيارات التقليدية.

توقعت شركة كيا تراجعًا في مبيعاتها خلال عام 2025، بسبب التباطؤ في الطلب على السيارات الكهربائية وتغيرات السوق العالمية، ما قد يدفعها لإعادة تقييم استراتيجيتها في هذا القطاع.

تصميم فريد لحافلة مخصصة للطرق الوعرة تضم تجهيزات فاخرة تعادل فنادق 5 نجوم، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق المغامرة والراحة في آن واحد، مهما كانت التضاريس صعبة.

أول سيارة "نص نقل" كهربائية من إنتاج فولكس فاجن

فولكس فاجن تكشف عن أول طراز "نص نقل" كهربائي بالكامل، يجمع بين العملية والاستدامة، ليكون خيارًا مثاليًا للمؤسسات والشركات الباحثة عن حلول نقل نظيفة واقتصادية.

بصالون جواها.. أغرب سيارة رياضية بقوة 456 حصانًا

سيارة رياضية غير تقليدية تظهر بتصميم داخلي فاخر يضم صالونًا متكاملًا، إلى جانب محرك بقوة 456 حصانًا، ما يمزج بين الأداء العالي ورفاهية لم تعهدها هذه الفئة من قبل.