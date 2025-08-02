بصالون جواها.. أغرب سيارة رياضية بقوة 456 حصانا

كشفت شركة أونفو، العلامة الفرعية لشركة "نيو" الصينية، عن تفاصيل الأسعار الكاملة لسيارتها الجديدة L90 SUV، والتي تستهدف سوق سيارات الدفع الرباعي العائلية.

تمثل L90 خطوة جديدة في استراتيجية "نيو" الرامية إلى تقديم مركبات كهربائية عالية الجودة، وبأسعار في متناول الطبقة المتوسطة، من خلال دمج تقنيات حديثة وخيارات مرنة لاقتناء البطارية.

تقدم L90 بنسختين داخليتين: واحدة بستة مقاعد، وأخرى بسبعة مقاعد، لتلبية احتياجات العائلات التي تبحث عن سيارة فسيحة مريحة.

تهدف الشركة من خلال هذا الطراز إلى منافسة كبار اللاعبين في قطاع سيارات SUV الكهربائية متوسطة الحجم، وذلك عبر تقديم تصميم عملي مع مقصورة قابلة للتخصيص ومجهزة بأحدث وسائل الراحة.

نظام كهربائي متقدم وبطارية قوية

تستند جميع إصدارات L90 إلى بطارية بقدرة 85 كيلوواط/ساعة، وتعمل على نظام كهربائي عالي الجهد بقوة 900 فولت، ما يتيح أداءً ديناميكيًا وشحنًا أسرع.

يعزز هذا من قدرات السيارة على قطع مسافات طويلة بكفاءة، مع تقليل أوقات التوقف عند محطات الشحن.

يبدأ سعر فئة Pro ذات الستة مقاعد من 265,800 يوان (نحو 37,200 دولار أمريكي)، بينما تأتي فئة Max بسعر 279,000 يوان (حوالي 38,900 دولار أمريكي).

أما الخيار الأعلى Ultra فيبدأ من 299,800 يوان (41,700 دولار).

وفي حال اختيار خدمة BaaS، التي تتيح فصل تكلفة البطارية عن سعر السيارة مقابل رسوم شهرية، فإن الأسعار تنخفض بشكل كبير.

فمثلاً، يصبح سعر فئة Pro مع هذه الخدمة 179,800 يوان فقط (25,000 دولار)، مع دفع إيجار شهري للبطارية يبلغ 899 يوانًا (نحو 125 دولارًا أمريكيًا).

تسعير مشابه لهواتف آيفون وأقل من سيارات سيفيك

من اللافت أن هيكل التسعير الذي تتبعه أونفو لفئات Pro وMax وUltra يُشبه من حيث التسمية ما تقوم به شركة أبل مع أجهزتها الذكية، رغم أنه لا يوجد ما يُشير إلى وجود علاقة مباشرة.

لكن المثير حقًا هو أن أسعار L90، حتى مع الإيجار الشهري للبطارية، أقل من سعر سيارات سيدان صغيرة مثل هوندا سيفيك في الولايات المتحدة، ما يجعلها منافسًا شرسًا في فئتها، رغم كونها سيارة SUV كاملة الحجم.

عند المقارنة مع طرازات عالمية مثل هيونداي Ioniq 9 وكيا EV9، تعد L90 صفقة رابحة.

فبينما تتجاوز أسعار تلك الطرازات حاجز الـ50 ألف دولار في معظم الأسواق، تقدم أونفو منتجًا بثلاثة صفوف مقاعد وتقنيات حديثة وبسعر قد يقل عن 30 ألف دولار عند استخدام BaaS.

هذا التفاوت في السعر قد يكون حاسمًا في توجه السوق نحو الشركات الصينية التي تثبت يومًا بعد يوم قدرتها على قلب موازين المنافسة في سوق السيارات الكهربائية.