أول سيارة "نص نقل" كهربائية من إنتاج فولكس فاجن

في عالم الشاحنات متوسطة الحجم، حيث تتداخل المتطلبات العائلية مع المهام العملية، تقدم فولكس فاجن خيارًا ذكيًا ومتعدد الاستخدامات من خلال سيارة “نص نقل كهربائية” طراز ترانسبورتر الجيل السابع، وتحديدًا النسخة ذات السطح المستوي DoKa Flatbed.

"ترانسبورتر" ليست مجرد شاحنة "نص نقل" صغيرة تقليدية، بل متوفرة بنظامي دفع ديزل وكهربائي بالكامل لتلبية احتياجات السوق المتغيرة والتوجهات البيئية.

تعاون ألماني أمريكي: فولكس فاجن وفورد

أُطلق الجيل السابع من ترانسبورتر في عام 2024، وهو ثمرة تعاون بين فولكس فاجن وفورد، حيث يستند إلى نفس المنصة المستخدمة في فورد ترانزيت كاستم.

هذا التعاون منح ترانسبورتر بنية قوية ومرنة، تسمح بعدة تهيئات مثل الأسقف المرتفعة، وقواعد العجلات المختلفة، والكابينة المزدوجة القابلة للطي، مما يضعها في موقع قوي أمام المنافسين في القطاع التجاري والعائلي على حد سواء.

وتستند نسخة DoKa المسطحة إلى قاعدة عجلات ممتدة بطول 3,500 ملم، ويبلغ طولها الإجمالي 5,613 ملم، أي أنها أطول من فولكس فاجن أماروك بمقدار 263 ملم.

ورغم هذا الطول، يظل التصميم عمليًا بفضل غطاء المحرك الأقصر، مما يسمح بتحويل المساحة الإضافية لصالح صندوق الحمولة الخلفي الذي يبلغ طوله 2,169 ملم وعرضه 1,945 ملم.

وبالمقارنة مع شاحنات بيك أب تقليدية متوسطة الحجم، تقدم دوكا مساحة استخدام أكبر بكثير.

ورغم الحجم والمساحة، فإن سعة الحمولة قد لا تكون الأفضل في فئتها.

ونسخة الديزل تتحمل حتى 736 كجم، بينما تصل النسخة الكهربائية إلى 785 كجم.

قد يرى البعض هذه الأرقام منخفضة مقارنة بشاحنات بيك أب أخرى، لكنها تبقى كافية لمعظم المهام اليومية التجارية والحرفية.

محركات الديزل:

تتوفر ترانسبورتر دوكا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، مع خيارين من القوة: 108 أحصنة (81 كيلوواط)، و148 حصانًا (110 كيلوواط).

وترسل القوة إلى العجلات الأمامية أو الأربع حسب النسخة، مع ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات أو أوتوماتيكي بـ8 سرعات.

اللافت أن أنظمة نقل الحركة والشاسيه الأساسي مصدرها فورد، ما يُعزز من الاعتمادية والموثوقية.

المحركات الكهربائية:

أما النسخة الكهربائية (إي-ترانسبورتر) فتعتمد على محرك خلفي منفرد بثلاثة مستويات من الأداء: النسخة الأساسية 134 حصانًا (100 كيلوواط)، والمتوسطة 215 حصانًا (160 كيلوواط)، بينما الأعلى: 282 حصانًا (210 كيلوواط).

بغض النظر عن القوة، جميع النسخ الكهربائية تنتج عزم دوران يبلغ 415 نيوتن متر، متفوقة على نسخ الديزل من حيث العزم، ما ينعكس في أداء أفضل خاصة في تسارع الأحمال.

سعر سيارة فولكس فاجن َنص نقل الجديدة

وفقًا لموقع Vconfigurator الألماني، تتراوح أسعار فولكس فاجن ترانسبورتر دوكا الديزل بين 46,586 و56,648 يورو (ما يعادل 53,200 إلى 64,700 دولار أمريكي).

أما النسخ الكهربائية فتتراوح بين 62,128 و66,316 يورو (حوالي 70,900 إلى 75,700 دولار).

تشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة، وتبقى أقل من سعر شقيقها الأكبر "أماروك"، الذي يبدأ من 58,525 يورو ويصل حتى 73,585 يورو في أوروبا.

رغم أن النسخ الكهربائية أغلى بشكل ملحوظ، إلا أنها تقدم قيمة مضافة في الأداء والكفاءة والصيانة الأقل على المدى الطويل، فضلًا عن توافقها مع السياسات البيئية في المدن الأوروبية.

وتتنافس هذه الشاحنة مباشرة مع فورد ترانزيت كاستم، وبيجو إكسبيرت، ومرسيدس Vito، وحتى بعض طرازات تويوتا Hiace، لكن ما يميز ترانسبورتر هو مرونته التصميمية، وخيارات المحرك المتعددة، وشعار فولكس فاجن الذي يمنحه ثقة كبيرة في الأسواق الأوروبية.