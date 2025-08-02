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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حافلة للطرق الوعرة بفندق 5 نجوم في داخلها

حافلة
حافلة
عزة عاطف

لم تعد مغامرات السفر البري تقتصر على الطرقات الوعرة والخيام المتواضعة، بل بدأت مرحلة جديدة من الفخامة المحمولة. 

تقود هذه المرحلة حافلة "ليبرا"، التي تم تحويلها مؤخرًا إلى عربة سكن متنقلة فاخرة، موجهة لمن لا يكتفون باجتياز الدول، بل يطمحون لعبور قارات بأكملها دون التخلي عن الرفاهية.

من مركبة طوارئ إلى منزل متنقل راقٍ

تستند "ليبرا" إلى نفس الأساس الهيكلي لطراز "برايتوريان"، الذي صُمم أساسًا للمهام الصعبة مثل التعدين والإغاثة من الكوارث. 

لكن على عكس طبيعته القاسية، تم تعديل "ليبرا" لتُقدم تجربة راقية على الطرقات، بفضل تعاون بين الشركة المصنعة "تورسوس" وشركة "داملر" الألمانية المتخصصة في التصميم الداخلي.

كانت واحدة من أبرز التعديلات رفع السقف ليبلغ ارتفاع المقصورة الداخلية 2.2 متر، 

ما يضفي شعورًا بالاتساع والراحة يصعب إيجاده في مركبات مماثلة. التصميم الداخلي يعتمد على الخشب الفاخر والجلد الطبيعي، ويوفر بيئة دافئة تليق برحلات طويلة تمتد لأسابيع أو حتى أشهر.

مطبخ كامل وغرف نوم قابلة للتحويل

خلف المقاعد الأمامية، نجد منطقة معيشة تضم مقعدين إضافيين ومنطقة طعام رحبة تحتوي على مقعدين طويلين مكسوين بالجلد البني. 

يشمل المطبخ فرنًا، وموقدًا بأربع شعلات، وثلاجة بحجم كبير، بالإضافة إلى حوض ومساحات تخزين واسعة.

أما في الخلف، فيوجد سريران مفردان يمكن دمجهما ليشكلا سريرًا مزدوجًا. 

كما تحتوي الحافلة على حمام صغير مزود بدش ومرحاض، لتمنح الركاب تجربة مكتملة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر.

ما يميز "ليبرا" فعلًا هو مستوى التشطيب الداخلي. 

فبعكس العديد من مركبات التخييم المخصصة للطرق الوعرة، والتي غالبًا ما تأتي بديكورات داخلية رخيصة ومملة، فإن "ليبرا" تتيح تجربة معيشية أشبه بجناح فندقي فاخر، مع خزائن خشبية أنيقة وتدفئة أرضية ومكيف هواء مدمج على السقف.

من الناحية الميكانيكية، تحتفظ "ليبرا" بهيكل MAN 4x4 القوي، وتعمل بمحرك ديزل توربوديزل سداسي الأسطوانات سعة 6.9 لتر، يولد قوة 286 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 1,151 نيوتن متر، مقترنًا بناقل حركة بـ 12 سرعة. 

كما تستوعب المركبة ما يصل إلى 250 لترًا من المياه العذبة، ما يتيح استقلالية طويلة على الطرقات النائية.

سعر الحافلة الفندقية

تتيح الشركة المصنعة مجموعة واسعة من خيارات التخصيص، بحيث يمكن لكل مالك تصميم "ليبرا" بما يتوافق مع ذوقه واحتياجاته. 

لكن الرفاهية لها ثمن، إذ تبدأ أسعار هذه الحافلة من 580,000 يورو، أي ما يعادل نحو 662,000 دولار أمريكي. 

يعد السعر كافيًا لشراء منزل فاخر في معظم المدن، لكنه في المقابل يمنحك منزلاً متنقلًا قد لا يملّك منه السفر أبدًا.

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