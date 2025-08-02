قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل صحيح شهر صفر نحس؟.. النبي نهى عنه للوقاية من هذه المصيبة
موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر
8 لاعبين جدد .. الزمالك يستعد لبداية قوية في الدوري الممتاز
سفارة مصر بويلنجتون تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين في انتخابات الشيوخ
استشهاد وإصابة 12 فلسطينيا من طالبي المساعدات قرب محور نتساريم
هل من صلى ركعتي الشروق يجب عليه صلاة الضحى؟.. انتبه لـ7 حقائق
هل تفتقد الخشوع في الصلاة؟.. 5 عوامل تساعدك لتنال الأجر كاملا
موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025
مظاهرات الإخوان في تل أبيب.. ورقة سياسية تبرر العدوان وتشوه دور مصر بـ غزة
أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 2 أغسطس 2025
ترامب : علينا أن نكون حذرين من النووي لأنه التهديد النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

يترقب طلاب الثانوية العامة 2025 اعلان موعد المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والحدود الدنيا لها.

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 

 

وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 سوف يتم الإعلان عن موعدها مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق.

واضاف لـ صدى البلد أنه من المرجح أن تبدأ المرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الأولى.

 

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن غدًا السبت الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٥، هو اليوم الأخير لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم غلق الموقع نهائيًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتُشدد الوزارة على أهمية الإسراع في تسجيل الرغبات قبل غلق الموقع، حتى لا يُحرم الطالب من فرص المنافسة على الأماكن المتاحة بالمرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الأولى، يتم تنسيقهم في المرحلة التالية على الكليات المتبقية فقط، بما يضطرهم إلى الالتحاق بتخصصات لا تعكس تطلعاتهم الفعلية، وهو ما يستوجب ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد.

التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، على أن تستمر المرحلة خلال الفترة من الثلاثاء 29 يوليو 2025 وحتى السبت 2 أغسطس 2025.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 نظام حديث

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر، أي بنسبة 91.5%.

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.44%.

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر، أي بنسبة 72.8%.

ويمكن للطلاب البدء في تسجيل رغباتهم من خلال الرابط الرسمي التالي:

🔗 https://tansik.digital.gov.eg

تنسيق الجامعات 2025 تنسيق الجامعات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الماضي

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025| 93.4% للطب و92.7% للأسنان و88.7% للهندسة

تنسيق الجامعات 2025

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن طلاب المرحلة الأولي في تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

اشتباكات بعمومية المهن الطبية

تشابك بالأيدي في عمومية اتحاد المهن الطبية | تفاصيل مثيرة| صور

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الفنان ميدو عادل وزوجته

وفاة شقيق زوجة ميدو عادل في غزة

حسام موافي

حسام موافي: هناك مرض نفسي بتناول المياه.. وهذه هي الكمية الطبيعية للبول

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يختتم ودياته استعدادًا للموسم الجديد

ممدوح عيد

Chat Gpt يصنف ممدوح عيد رقم ١ في أفريقيا

فيفا

فاركو يطوي صفحة إيقاف القيد ويستعد للإعلان عن صفقاته الصيفية

بالصور

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فوائد غير متوقعة لتناول البطاطا الحلوة .. كنز صحي خارق

فوائد تناول البطاطا الحلوة
فوائد تناول البطاطا الحلوة
فوائد تناول البطاطا الحلوة

وفاة مأساوية لجراح سوداني وزوجته داخل سيارتهما بالسعودية.. والسبب زر في التكييف

تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته
تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته
تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

بلاغ ضد حسام حبيب

بلاغ قديم قيد التحقيق.. شيرين عبد الوهاب تتحرك قانونيا ضد حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد