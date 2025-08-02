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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

اللحظات الأخيرة في حياة لطفي لبيب.. ووصية مؤثرة قبل الرحيل

حقيقة إصابة لطفي لبيب بالسرطان
حقيقة إصابة لطفي لبيب بالسرطان
مروج حسني

كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل لطفي لبيب، مؤكدًا أنه كان يعاني من ورم سرطاني في الحنجرة، وأن الأطباء أوصوا بإجراء شق جراحي إلا أن أسرته رفضت مراعاة لحالته النفسية.

 وأوضح دانيال أن لطفي لبيب كان يشارك في أعمال مسرحية لدعم الفنانين الشباب، وتم تكريمه مؤخرًا عن فيلم “وش في وش”، مشيرًا إلى أن وصيته الأخيرة كانت تنفيذ سيناريوهين كان يعمل عليهما.

 كما أكد إقامة حفل تأبين للفنان وكتابة اسمه في سجل التكريمات، تقديرًا لمسيرته الثرية وعطائه الفني.


 ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

لطفي لبيب اللحظات الأخيرة وصية لطفي لبيب تكريم الراحل لطفي لبيب

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