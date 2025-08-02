موعد مباراة منتخب الناشئين أمام كوريا الجنوبية في مونديال اليد تحت 19 عامًا

في أجواء رياضية تترقبها جماهير كرة اليد، يبدأ منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بقيادة المدير الفني طارق محروس، مشواره في بطولة العالم تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا يمثلون نخبة المنتخبات العالمية، وتُقام تحت شعار: "مصر تستقبل العالم".

ويفتتح الفراعنة مواجهاتهم بمباراة قوية أمام منتخب كوريا الجنوبية، في السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل 6 أغسطس، على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم إلى جانب مصر كلًا من اليابان والبحرين.

ويخوض منتخب مصر ثاني مبارياته أمام منتخب البحرين، في السابعة والنصف مساء الخميس 7 أغسطس، بينما يختتم دور المجموعات بلقاء منتخب اليابان في نفس التوقيت يوم السبت 9 أغسطس، على نفس الصالة، في ظل تطلعات كبيرة للمنافسة على اللقب والعودة لمنصة التتويج العالمية.

وقد حُددت أربع صالات رئيسية لاستضافة مباريات البطولة، وهي:

الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة بـاستاد القاهرة الدولي.

صالة 2 بالمجمع ذاته.

صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم توزيع المجموعات على هذه الصالات وفق التالي:

المجموعتان الأولى والثانية: على صالة حسن مصطفى.

المجموعتان الثالثة والرابعة: على صالة العاصمة الإدارية.

المجموعتان الخامسة والسادسة: على صالة 2 باستاد القاهرة.

المجموعتان السابعة والثامنة: على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

توزيع المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت – النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب – كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا – الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا – السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي – جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان – كوريا الجنوبية – البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك – أمريكا.

وتُعد هذه البطولة فرصة ذهبية للمنتخب المصري الشاب من أجل التأكيد على استمرار تفوق كرة اليد المصرية على الصعيد الدولي، لا سيما بعد النجاحات الباهرة التي حققتها مختلف المنتخبات في السنوات الأخيرة.

من جهتها، أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن حصولها على الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة، حيث ستُذاع جميع المباريات عبر شبكة قنوات “أون سبورت”، بما يضمن وصول المنافسات إلى جمهور اللعبة في مصر والعالم.

وتتواصل الاجتماعات التنسيقية المكثفة بين الشركة المتحدة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، من أجل إنهاء الاستعدادات التنظيمية واللوجستية، وتقديم نسخة مشرفة تؤكد مكانة مصر كواحدة من أبرز الدول في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.