تنسيق المرحلة الأولى 2025.. درجات النظام الحديث أمام القديم

يبحث الطلاب الحاصلون علي الثانوية العامة، عن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية للعام الدراسي 2025 – 2026، بعد الإعلان عن فروق كبيرة في الحد الأدنى للقبول بين طلاب نظامي الثانوية العامة “الحديث” و”القديم”، وتأثيره على فرص الالتحاق بكليات القمة مثل الطب والهندسة والصيدلة.

فروق جوهرية في الحد الأدنى للتنسيق

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي، عن تفاصيل الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة بنظاميها، حيث سجل طلاب النظام الحديث درجات أقل بكثير من نظرائهم في النظام القديم، وجاءت النسب على النحو التالي:

الشعبة العلمية (نظام حديث): 293 درجة بنسبة 91.56%

الشعبة العلمية (نظام قديم): 350 درجة

الشعبة الهندسية (نظام حديث): 283 درجة بنسبة 86.89%

الشعبة الهندسية (نظام قديم): 335 درجة

الشعبة الأدبية (نظام حديث): 233 درجة بنسبة 72.81%

الشعبة الأدبية (نظام قديم): 270 درجة

وهذا الفارق الملحوظ في الدرجات يعكس اختلافا جوهريا في آليات التقييم ونمط الامتحانات بين النظامين، حيث يعتمد النظام الحديث على أسئلة “اختيار من متعدد” تقيس الفهم والتحليل، بينما يستند النظام القديم إلى الأسلوب التقليدي القائم على الحفظ والاسترجاع.

تسجيل الرغبات إلكترونيا.. والنتيجة خلال 72 ساعة

رغم وجود فارق في الحدود الدنيا بين النظامين، إلا أن وزارة التعليم العالي أكدت أن خطوات تسجيل الرغبات موحدة لجميع الطلاب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي:

https://tansik.digital.gov.eg

ويقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري، ثم ترتيب رغباته وفقا للتوزيع الجغرافي والتخصصي، على أن يتم إعلان نتائج التنسيق خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل والمقرر له يوم السبت 2 أغسطس 2025.

تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية للعام الدراسي 2025 – 2026

ضمان تكافؤ الفرص في التوزيع الجامعي

شددت الوزارة على أن الجامعات الحكومية ملتزمة بقبول طلاب النظامين دون أي تمييز، وأن الأولوية ستكون لمجموع الطالب ومدى توافقه مع شروط الكلية المختارة. كما أوضحت أن توزيع الطلاب سيتم وفقا للنسبة والتناسب بين عدد المتقدمين من كل نظام لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم وتوسيع قاعدة القبول في الكليات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المرحلة القادمة.