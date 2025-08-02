رسمياً| إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات غدا.. ادخل على الرابط

أعلنت وزاره التعليم العالي والبحث العلمي عن عقد المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.

وأوضحت أن المؤتمر سيعقد غدا الأحد الموافق ٣ أغسطس الجاري في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، على أن تستمر المرحلة خلال الفترة من الثلاثاء 29 يوليو 2025 وحتى السبت 2 أغسطس 2025.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 نظام حديث

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر، أي بنسبة 91.5%.

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.44%.

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر، أي بنسبة 72.8%.

ويمكن للطلاب البدء في تسجيل رغباتهم من خلال الرابط الرسمي التالي:

🔗 https://tansik.digital.gov.eg