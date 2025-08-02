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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

نتيجة المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 ، يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2025، حيث أنه خلال 24 ساعة سيتم غلق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولي.

وأكد مصدر مسؤل أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الاولي بعد غلق باب التسجيل ب72 ساعة من خلال هذا الرابط اضغط هنا للحصول علي نتيجة المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 .

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم السبت الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٥، هو اليوم الأخير لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم غلق الموقع نهائيًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتُشدد الوزارة على أهمية الإسراع في تسجيل الرغبات قبل غلق الموقع، حتى لا يُحرم الطالب من فرص المنافسة على الأماكن المتاحة بالمرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الأولى، يتم تنسيقهم في المرحلة التالية على الكليات المتبقية فقط، بما يضطرهم إلى الالتحاق بتخصصات لا تعكس تطلعاتهم الفعلية، وهو ما يستوجب ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد.

التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، على أن تستمر المرحلة خلال الفترة من الثلاثاء 29 يوليو 2025 وحتى السبت 2 أغسطس 2025.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 نظام حديث

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر، أي بنسبة 91.5%.

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.44%.

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر، أي بنسبة 72.8%.

ويمكن للطلاب البدء في تسجيل رغباتهم من خلال الرابط الرسمي التالي:https://tansik.digital.gov.eg

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