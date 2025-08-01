العمل: دورات تدريبية لطلاب الهندسة بقطاعات الطاقة وصيانة الإلكترونيات

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة، عن فتح باب التقديم أمام طلبة كليات الهندسة بالقاهرة، للاستفادة من برنامج "بصمات هندسية" للتدريب التطبيقي للطلاب بمركز التدريب المهني" شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية"، التابع للوزارة، وذلك بالتعاون مع "ابدأ إديو للتطوير والتدريب" الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتنمية ودعم الصناعة "ابدأ"،والذي يهدف إلى تعزيز المهارات الفنية والتأهيل لسوق العمل من خلال تدريب عملي متكامل.

وأكد الوزير أن البرنامج مخصص للطلاب الطموحين الذين يسعون لاكتساب خبرة واقعية في مجالات تقنية مطلوبة في سوق العمل،على تخصصات: الطاقة الشمسية والكهرباء،وصيانة الأجهزة المنزلية،والتبريد والتكييف، وصيانة إلكترونيات المحمول.. وأوضح أن رابط التقديم هو : https://wabys.aidaform.com/trainees-registration-form