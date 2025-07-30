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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رواتب تصل لـ8000 ريال.. وزير العمل يعلن عن وظائف جديدة بالسعودية

رواتب تصل إلى 8000 ريال.. وزير العمل يعلن عن 68 وظيفة جديدة بالسعودية
رواتب تصل إلى 8000 ريال.. وزير العمل يعلن عن 68 وظيفة جديدة بالسعودية
عبد العزيز جمال

أعلن وزير العمل، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، عن طرح 68 فرصة عمل جديدة في واحدة من كبرى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية، وذلك برواتب مجزية تبدأ من 2000 ريال وتصل حتى 8000 ريال سعودي شهريًا، تشمل تخصصات هندسية وفنية وإشرافية، مع حزمة مزايا متكاملة.

فرص عمل شاملة السكن والتأمين والمواصلات

أكد وزير العمل أن الوظائف المتاحة تأتي ضمن إطار التعاون المستمر مع كبرى شركات التشييد والبناء في الدول العربية، بهدف فتح آفاق جديدة أمام الكفاءات المصرية الراغبة في العمل بالخارج.

وتشتمل الوظائف على مزايا إضافية مثل السكن المجاني، تأمين طبي شامل، توفير سيارة وهاتف محمول، بالإضافة إلى لابتوب حسب طبيعة كل وظيفة.

بدء التقديم اليوم ولمدة 5 أيام فقط

أوضح الوزير أن باب التقديم مفتوح بداية من اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، ويستمر لمدة 5 أيام، داعيًا جميع الراغبين في التقدم إلى إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

وأكد أن الاختيار سيتم بناءً على مطابقة المؤهلات والخبرة لمتطلبات الوظيفة، مع منح الأولوية لأصحاب الكفاءة العالية والخبرة السابقة في مشاريع البنية التحتية.

تفاصيل الوظائف المطلوبة والرواتب

كشفت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، عن تفاصيل الوظائف الشاغرة والرواتب المقررة لكل منها، وهي كالتالي:

3 مدير مشروع: يشترط خبرة لا تقل عن 12 سنة في مجال مشاريع المياه والصرف الصحي، براتب 8000 ريال سعودي.

12 مهندس مراقبة جودة: بخبرة لا تقل عن 7 سنوات في مشاريع المياه والصرف، براتب 6000 ريال سعودي.

12 أخصائي أمن وسلامة: بخبرة لا تقل عن 7 سنوات، مع شهادة OSHA معتمدة، والراتب 4500 ريال سعودي.

5 أخصائي نظم معلومات جغرافية (GIS): يشترط خبرة 5 سنوات في مجال نظم المعلومات الجغرافية والرسم الهندسي، براتب 4000 ريال سعودي.

12 مسّاح: بخبرة عملية في أجهزة GPS والتوتال ستيشن، الراتب 4000 ريال سعودي.

12 مراقب عام: بخبرة لا تقل عن 6 سنوات في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، الراتب 2500 ريال سعودي.

12 سبّاك: يشترط الخبرة في تنفيذ شبكات المياه والصرف، براتب 2000 ريال سعودي.

وظائف متنوعة تلبي احتياجات مختلف المؤهلات

توفر هذه الوظائف فرصًا متكاملة في مجالات متعددة، وتفتح الباب أمام أصحاب التخصصات المختلفة للعمل في بيئة احترافية وذات عوائد مالية مشجعة.

كما تمثل هذه المبادرة الحكومية جزءًا من خطة موسعة لتعزيز فرص التوظيف في الأسواق الخليجية، خاصة للمهنيين والفنيين ذوي الخبرات التخصصية.

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