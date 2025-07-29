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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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الراتب 12 ألف درهم.. 102 وظيفة مطلوبة في الإمارات | التخصصات وطريقة التقديم

فرص عمل في الامارات
فرص عمل في الامارات
رشا عوني

يبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل في الإمارات بمرتبات مجزية، وهو ما تسعى وزارة العمل توفيره للمصريين لمساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل بدول الخليج .

فرص عمل في الإمارات

و أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، عن توفير 102 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في شركة "الظافر الغربي للمقاولات العامة" . 

تأتي في إطار جهود وزارة العمل في فتح أسواق عمل خارجية جديدة للعمالة المصرية، بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.

الراتب

وتوفر وزارة العمل فرص عمل بالإمارات في مجال المقاولات برواتب مجزية تتراوح بين 1500 حتى 12,000 درهم إماراتي، وذلك في تخصصات هندسية وفنية متنوعة.

850 فرصة عمل جديدة ضمن مشروع «شبابنا».. رابط التقديم - الوطن
فرص عمل في الإمارات

الوظائف المطلوبة في الإمارات

  • مهندس تخطيط أول (عدد 2) – خبرة 8 سنوات – الراتب: 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات
  •  مهندس Q.S (عدد 2) – خبرة 5 سنوات – الراتب: 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات
  • مهندس QA/QC (عدد 2) – خبرة 5 سنوات – الراتب: 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات
  •  مهندس موقع Fitout (عدد 2) – خبرة 4 سنوات – الراتب: 8000 إلى 12000 درهم – مع توفير السكن والمواصلات
  •  فني تبريد (عدد 6) – خبرة 4 سنوات – الراتب: 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات
  •  فني كهرباء (تشغيل وصيانة) (عدد 10) – خبرة 4 سنوات – الراتب: 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات
  •  نجار مسلح (عدد 10) – خبرة 4 سنوات – الراتب: 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات
وظائف Archives - الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين ESED
فرص عمل في الامارات

مزايا الوظيفة

وأكدت الوزارة أن الشركة تتحمل كافة مصروفات الاستقدام، وتوفر التأمين الطبي، والإقامة، وساعات العمل المحددة بـ 8 ساعات يوميًا، وفقًا لقوانين العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.
 

طريقة التقديم

أكدت الوزارة أن التقديم يبدأ من اليوم الثلاثاء 29-7-2025، ولمدة 10 أيام، من خلال إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]

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