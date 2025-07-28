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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تخريج أول دفعة من مستفيدي منح وزارة العمل للتدريب على خدمات البترول

وزير العمل يسلم إحدى الخريجات شهادة الاجتياز
وزير العمل يسلم إحدى الخريجات شهادة الاجتياز

سلّم وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، 62 شهادة تدريب كأول دفعة، للخريجين الذين حصلوا على منحة مجانية من الوزارة، للتدريب في مجالات الخدمات البترولية، داخل مركز تدريب شركة الحفر المصرية، الذي يُقدم برامج ودورات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وكان في استقباله، رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسامة كامل.

وتقدم الوزير جبران بالتهنئة للخريجين الجُدد ،وقال أن هذه المنحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد، وكذلك في إطار استمرار "الوزارة" في تطوير وتفعيل منظومة التدريب المهني،وگأول ثمرة من ثمار التعاون مع "الشركة" تُقدم الوزاره من خلاله  600 منحة مجانية، للراغبين من الشباب في  التدريب والتأهيل ، في مجالات الخدمات البترولية، تخصصات : مهندسين "كهرباء، وميكانيكا ، وحفر وبترول"، وفنيين"خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية الصناعية وما يعادلها"، بواقع 150 متدرب لكل تخصص..

ويأتي تنفيذ هذه الدورات والمنح المجانية عقب زيارة قام بها الوزير جبران الشهر الماضي، إلى مركز تدريب شركة الحفر المصرية ، واستقبله خلالها رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسامة كامل ، حيث اتفقا على هذه " المنحة"، بعد التنسيق مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،بهدف إعداد جيل من المهندسين ، والفنيين المتخصصين ، الذين يمتلكون المهارات والخبرات للعمل في تلك المجالات الحيوية، بعد عملية التدريب النظري والعملي، بقاعات ومعامل الشركة، عن طريق منحة مجانية بالكامل ، مدتها شهر واحد لكل برنامج من البرامج الأربعة، يحصل بعدها المتدرب على شهادة تدريب معتمدة من وزارة العمل.

وزير العمل شركة الحفر المصرية محمد جبران

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