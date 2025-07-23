وزير العمل: الدولة تمضي على الطريق السليم والرئيس السيسي مهتم بشكل خاص ببناء الإنسان المصري

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن ثورة 23 يوليو تمثل للشعب المصري إنطلاقة جديدة، حيث أنها أعادت للشعب المصري كرامته وممتلكاته، قائلا: “الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم وجه لتماسك الجبهة الداخلية، ونحن فى تماسك لأننا رأينا ما حدث من حولنا من إضطرابات”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الأولي”: “ الدولة تمضي على الطريق السليم والرئيس السيسي مهتم بشكل خاص ببناء الإنسان المصري، ونحن فى طريقنا إلى إستحقاق دستوري وهي إنتخابات مجلس الشوري والتي تؤكد أن الدولة المصرية دولة مؤسسات وتسير على نهج وهناك تمساك داخلي”.

وتابع: “المواطن المصري البسيط خلف الدولة لما رأه من إضطرابات من الدول حولنا”.