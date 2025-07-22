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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

براتب 9200 جنيه .. وزارة العمل تعلن عن 200 وظيفة جديدة

فرص عمل
فرص عمل
حنان توفيق

يبحث كثير من المواطنين عن الوظائف الخالية، التي أعلنتها وزارة العمل من خلال فتح باب التقديم لشغل وظائف شاغرة توفر الأمان الوظيفي والاستقرار المهني.

أعلنت نشرة التوظيف نصف الشهرية، الصادرة عن وزارة العمل، عن توافر 200 فرصة عمل جديدة لوظيفة فرد أمن بالتنسيق مع شركات كبرى في القطاع الخاص، للعمل في عدد من المواقع الحيوية بالقاهرة الكبرى وشرم الشيخ، وذلك برواتب مجزية تصل إلى 9200 جنيه شهريا.

ووفق النشرة، فإن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات الدراسية، بشرط أن يتراوح سن المتقدم بين 20 و48 عاما، مع توافر التأمين الصحي والاجتماعي، وتوفير سكن مجهز ومواصلات من الشركة.

تفاصيل الوظائف المطلوبة:

- فرد أمن
العدد المطلوب: 200 وظيفة
المؤهل: جميع المؤهلات مقبولة
السن: من 20 حتى 48 عاما
مدة العمل: 12 ساعة يوميا
مواقع العمل: 6 أكتوبر – القطامية – التجمع – شرم الشيخ
المزايا: تأمين صحي – تأمين اجتماعي – سكن مجهز – مواصلات
الراتب: من 7000 إلى 9200 جنيه شهريا

وأوضحت النشرة أن الراغبين في التقدم للوظائف يمكنهم التواصل مع المدير المسئول أحمد عبد العال عبر الأرقام التالية:
01018103420 – 01120415634

وتأتي هذه الفرص ضمن جهود وزارة العمل لتوفير وظائف لائقة للشباب وتحقيق الربط بين طالبي العمل والقطاع الخاص، في إطار خطة الدولة للحد من معدلات البطالة وتحسين أوضاع التشغيل.

فرص عمل وزارة العمل وظيفة جديدة شركات كبرى الوظائف متاحة

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