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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمل تسلم طلبة قسم الجغرافيا بجامعة بدر شهادات التدريب على مهنة المساح العام

وزير العمل في صورة جماعية مع الطلبة
وزير العمل في صورة جماعية مع الطلبة

سَلّم وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس شهادات إجتياز دورة تدريبية مجانية على مهنة “المساح العام”، قدمتها "الوزارة" لعدد من خريجي وطلبة قسم الجغرافيا ، بكليات الأداب ،وذلك بمركز تدريب تابع لجامعة بدر ،تطبيقًا لبروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"الجامعة"،وكان في إستقبال الوزير جبران ، الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر، و وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.

وقال الوزير جبران أن تسليم هذه الشهادات كمرحلة أُولى يعتبر ثمرة من ثمار التعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر، في مجالات التدريب والتأهيل،والذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس السيسي رئيس.

وفي إطار تنفيذ خطة تطوير منظومة التدريب المهني وهو ما تقوم به الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، خاصة مع القطاع الخاص، بتقديم المنح المجانية لتأهيل وتدريب شبابنا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل، ومنحهم شهادات مُعتمدة ،تُؤكد إمتلاكهم المهارات اللازمة للعمل بشكل دائم ومُستدام ...وأوضح الوزير أن هذه المنحة ،يتم تنفيذها حاليًا في مركز التطوير المهني والتعليم المستمر بجامعة بدر، تحت إشراف ومتخصصين ، وبالاعتماد على أحدث الأجهزة والمعدات الموجودة داخل كليتي الهندسة والدراسات الإنسانية ، مما يُعزز من المهارات الفنية والتقنية للمشاركين، وتزويدهم بمعرفة عملية دقيقة في استخدام الأجهزة المساحية الحديثة، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية "GIS" ، والاستشعار عن بُعد ، بما يُسهم في تأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي بمستوى احترافي، وكذلك تقديم الكوادر الماهرة للمشاريع القومية التي تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس السيسي، وبما يخدم رؤية مصر 2030 .

رسالة إلى الشباب

وبعث الوزير جبران برسالة إلى الشباب قائلًا : "كنتم ولا زلتم ،على رأس أولويات الحكومة المصرية ، بتوجيه مُستمر من فخامة الرئيس السيسي ،الذي يؤكد دائمًا إلى أن شبابنا ، شركاء في بناء الجمهورية الجديدة ،وأن تدريبهم وتوعيتهم ،واجب وطني تقوم به كل الجهات والمؤسسات المعنية ،لصناعة شاب مؤهل ومُدرب ،يمتلك من الوعي ما يؤهله، ليس فقط  للمشاركة في التنمية ، بل و مواجهة أي محاولات أو شائعات أو مخططات تستهدف النيل من هذا الوطن العزيز.."

وزير العمل جامعة بدر محمد جبران

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