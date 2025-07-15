وزير العمل: العامل المصرى رافع راس بلده فى الخارج .. والبناء والتشييد الأكثر طلبا

قال محمد جبران وزير العمل إن كل همه فور توليه مسئولية الوزارة فتح أسواق للعمالة المصرية بالخارج.

وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن العمالة المصرية مطلوبة بشدة فى الدول لانه يتمتع بكفاءه عالية وده ناتج على المشروعات القومية فى مصر .

وتابع جبران قائلا : اكثر عمالة مطلوبة البناء والتشييد لأن جميع الدول عندها نقص فى هذه العمالة وأنا فخور بالعامل المصرى حقيقى لانه سفير لمصر .

وأكد جبران أن العامل المصرى رافع راس بلده فى الخارج والاجانب يأتون إلى مصر لعمل اختبارات للعامل المصرى قبل التعاقد معه .

وأشار جبران أنه عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في دولتي البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، وذلك في مجالات التشييد والبناء والميكانيكا والهندسة، بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات بتلك الدول.

وأوضح أن الوزارة دائما بتتواصل مع العمالة وتطمئن عليهم قائلا : مش بنسبهم لحد مايروح ويرجع لوطنه على حسب مدة التعاقد .