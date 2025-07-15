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51 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل في البوسنة ومقدونيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

51 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل في البوسنة ومقدونيا

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث المواطنون عن فرص العمل التي أعلنها محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، عن إطلاق دفعة جديدة من فرص العمل للشباب المصري بالخارج، في كل من البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية.

وذلك في تخصصات مهنية وفنية وهندسية مطلوبة داخل قطاع المقاولات والتشييد، بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى العاملة بهذه الدول.

وظائف بالخارج برواتب تصل إلى 900 يورو

وأوضح الوزير أن الوظائف المتاحة تشمل عدة تخصصات مطلوبة، برواتب شهرية تبدأ من 700 يورو وتصل إلى 900 يورو، وجاءت التفاصيل كالتالي:
نجار مسلح / شده معدنية – 700 يورو
حداد مسلح – 700 يورو
مشغل حفارة – 800 يورو
ميكانيكي شاحنات – 800 يورو
كهربائي شاحنات ثقيلة – 800 يورو
سباك – 800 يورو
مشغل مضخة خلط خرسانة – 900 يورو
مهندس مدني – 900 يورو
بناء عام – 700 يورو

وأشار الوزير إلى أن العقود تتضمن العديد من المزايا، أبرزها:
توفير سكن تابع للشركة
تقديم وجبات يومية أثناء العمل
تأمين اجتماعي وصحي شامل
تأمين ضد الحوادث بمواقع العمل
إجازات سنوية وعطلات مدفوعة الأجر
تذكرة طيران ذهاب وعودة للملتزمين ببنود العقد

التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمدة 5 أيام

ودعا جبران الراغبين في التقديم إلى التسجيل إلكترونيا عبر الرابط الرسمي:
https://egyres.manpower.gov.eg/Request_Bih/index
وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، وحتى السبت 19 يوليو.

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة تتابع مراحل التقديم والتعاقد لضمان توفير بيئة عمل آمنة، وتحقيق أعلى معايير المهنية والعدالة في اختيار الكفاءات.

وظائف


 

وظائف في الكهرباء بمدينة الشيخ زايد بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

وفي إطار نشرة التوظيف نصف الشهرية، أعلنت وزارة العمل أيضا عن توافر فرص عمل جديدة داخل مصر، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، في قطاع الكهرباء، بمدينة الشيخ زايد، بمرتبات شهرية تبدأ من 9100 جنيه وتصل إلى 13000 جنيه.

تفاصيل الوظيفة:
المسمى الوظيفي: فني كهرباء
العدد المطلوب: 30 فنيا
المؤهل المطلوب: مؤهل متوسط
السن: من 25 إلى 35 سنة
نظام العمل: 14 يوم عمل + 7 أيام راحة

المزايا:
تأمين صحي واجتماعي
تأمين على الحياة
مكافأة سنوية

طرق التقديم على وظائف الكهرباء

يمكن التقديم على هذه الوظائف من خلال:
مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل بمدينة نصر
مديريات العمل بالمحافظات
الموقع الرسمي للوزارة: www.manpower.gov.eg

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