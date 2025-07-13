قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشيلسي يتقدم بثلاثية على باريس سان جيرمان في الشوط الأول بنهائي مونديال الأندية
كيفية الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة
أسعار 5 سيارات يابانية في السوق المصري.. للباحثين عن SUV
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي
مصر تحكم قبضتها على بطولة إفريقيا للخماسي الحديث للرجال والسيدات بـ24 ميدالية
شيكو بانزا: الانضمام للزمالك شرف كبير.. وأسعى للتتويج بكل البطولات
الأهلي يعلن ضم ياسين مرعي لمدة 5 سنوات
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي بمالابو
وفا: ارتفاع حصيلة شهداء الصحافة في قطاع غزة إلى 230 منذ بدء العدوان
ميتا تشتري PlayAI وتُصعّد سباق الذكاء الاصطناعي والنظارات الذكية ضد آبل وسامسونج
الأهلي يرد على خطاب الأخدود السعودي لشراء إمام عاشور
أحمد موسى: العلمين لكل الناس ولا توجد تفرقة أو تمييز في الخدمات ..فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة

معاش ربات البيوت بدون وظيفة
معاش ربات البيوت بدون وظيفة
محمد غالي

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا، أتاح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 للسيدات غير العاملات، خاصة ربات البيوت، فرصة الاشتراك في نظام تأميني اختياري يمنحهن معاشا شهريا دون الحاجة إلى وظيفة أو الانخراط في سوق العمل الرسمي.

معاش ربات البيوت بدون وظيفة

حماية اجتماعية تمتد للأسرة

لا تقتصر مزايا هذا النظام على السيدة المشتركة فقط، بل تمتد لتشمل أفراد أسرتها في حالات العجز أو الوفاة، بما يضمن استقرارا ماليا طويل الأمد للأسرة، ويقلل من الاعتماد على المساعدات الموسمية أو التبرعات. 

ويعد هذا التوجه جزءا من سياسة الدولة لبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة للفئات الأقل دخلا، لا سيما في المناطق الريفية والقرى الأكثر احتياجا.

دعم ربات البيوت ضمن خطة الشمول التأميني

يأتي هذا النظام في إطار خطة الدولة لزيادة معدلات الشمول التأميني، من خلال دمج فئات جديدة داخل مظلة التأمينات، وتسهيل إجراءات الاشتراك أمام السيدات غير العاملات. 

وتتميز المنظومة بمرونة كبيرة، حيث لا يشترط تقديم مستندات معقدة أو إثبات وظيفة، مما يفتح الباب أمام آلاف النساء للحصول على معاش مستحق دون عوائق بيروقراطية.

شروط الحصول على معاش ربات البيوت

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددا من الشروط الأساسية للحصول على هذا النوع من المعاشات، أبرزها:
أن تكون السيدة مصرية الجنسية.
أن يتراوح عمرها بين 18 و45 عاما عند التقديم.
عدم وجود اشتراك تأميني آخر.
الالتزام بسداد الاشتراكات الشهرية دون انقطاع.
استكمال مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرا (15 سنة).
لا يجوز صرف المعاش إلا بعد بلوغ الحد الأدنى للمدة القانونية.

قيمة الاشتراك الشهري

تبلغ قيمة الاشتراك الاختياري الشهري 207 جنيهات، أي نحو 7 جنيهات يوميا، وهو مبلغ بسيط نسبيا يتناسب مع دخول قطاع كبير من السيدات في القرى والمناطق العشوائية والمجتمعات محدودة الدخل. 

وأكدت الهيئة أن الانتظام في السداد يمثل الشرط الأساسي لاستحقاق المعاش، سواء في حالة بلوغ سن التقاعد، أو التعرض لعجز كلي أو الوفاة.

فئات أخرى مستفيدة

لا تقتصر الاستفادة من النظام على ربات البيوت فقط، بل تشمل أيضا:
محفظات القرآن الكريم.
السيدات العاملات في أنشطة غير منتظمة.
من توقفتن عن العمل لأسباب صحية أو اجتماعية ولم يكن لهن اشتراك تأميني سابق.

خطوات الاشتراك

للاشتراك في النظام، يمكن للسيدة التوجه إلى أقرب مكتب تابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقديم طلب الاشتراك الاختياري مصحوبا بصورة من بطاقة الرقم القومي، ويتم احتساب الاشتراك من تاريخ الموافقة الرسمية على الطلب.

خطوة نحو استقلال مادي وأمان أسري

يمثل معاش ربات البيوت بدون وظيفة تطورا نوعيا في مجال الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، حيث يضمن لها دخلا ثابتا في المستقبل دون الحاجة إلى العمل التقليدي، ويعزز من مكانتها كشريك فاعل في بناء المجتمع. 

كما يسهم هذا التوجه في الحد من الفقر، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة المصرية في مختلف المحافظات.

التأمينات الاجتماعية دعم ربات البيوت معاش ربات البيوت ربات البيوت شروط الحصول على معاش ربات البيوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 على موقع صدى البلد ..ظهرت برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد ..ظهرت الآن

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

فيديو

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المتهم

القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

المتهم

غير متزن.. الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء شخص ماء ساخنا على كلب ضال بأسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد