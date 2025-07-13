كيفية الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا، أتاح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 للسيدات غير العاملات، خاصة ربات البيوت، فرصة الاشتراك في نظام تأميني اختياري يمنحهن معاشا شهريا دون الحاجة إلى وظيفة أو الانخراط في سوق العمل الرسمي.

معاش ربات البيوت بدون وظيفة

حماية اجتماعية تمتد للأسرة

لا تقتصر مزايا هذا النظام على السيدة المشتركة فقط، بل تمتد لتشمل أفراد أسرتها في حالات العجز أو الوفاة، بما يضمن استقرارا ماليا طويل الأمد للأسرة، ويقلل من الاعتماد على المساعدات الموسمية أو التبرعات.

ويعد هذا التوجه جزءا من سياسة الدولة لبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة للفئات الأقل دخلا، لا سيما في المناطق الريفية والقرى الأكثر احتياجا.

دعم ربات البيوت ضمن خطة الشمول التأميني

يأتي هذا النظام في إطار خطة الدولة لزيادة معدلات الشمول التأميني، من خلال دمج فئات جديدة داخل مظلة التأمينات، وتسهيل إجراءات الاشتراك أمام السيدات غير العاملات.

وتتميز المنظومة بمرونة كبيرة، حيث لا يشترط تقديم مستندات معقدة أو إثبات وظيفة، مما يفتح الباب أمام آلاف النساء للحصول على معاش مستحق دون عوائق بيروقراطية.

شروط الحصول على معاش ربات البيوت

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددا من الشروط الأساسية للحصول على هذا النوع من المعاشات، أبرزها:

أن تكون السيدة مصرية الجنسية.

أن يتراوح عمرها بين 18 و45 عاما عند التقديم.

عدم وجود اشتراك تأميني آخر.

الالتزام بسداد الاشتراكات الشهرية دون انقطاع.

استكمال مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرا (15 سنة).

لا يجوز صرف المعاش إلا بعد بلوغ الحد الأدنى للمدة القانونية.

قيمة الاشتراك الشهري

تبلغ قيمة الاشتراك الاختياري الشهري 207 جنيهات، أي نحو 7 جنيهات يوميا، وهو مبلغ بسيط نسبيا يتناسب مع دخول قطاع كبير من السيدات في القرى والمناطق العشوائية والمجتمعات محدودة الدخل.

وأكدت الهيئة أن الانتظام في السداد يمثل الشرط الأساسي لاستحقاق المعاش، سواء في حالة بلوغ سن التقاعد، أو التعرض لعجز كلي أو الوفاة.

فئات أخرى مستفيدة

لا تقتصر الاستفادة من النظام على ربات البيوت فقط، بل تشمل أيضا:

محفظات القرآن الكريم.

السيدات العاملات في أنشطة غير منتظمة.

من توقفتن عن العمل لأسباب صحية أو اجتماعية ولم يكن لهن اشتراك تأميني سابق.

خطوات الاشتراك

للاشتراك في النظام، يمكن للسيدة التوجه إلى أقرب مكتب تابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقديم طلب الاشتراك الاختياري مصحوبا بصورة من بطاقة الرقم القومي، ويتم احتساب الاشتراك من تاريخ الموافقة الرسمية على الطلب.

خطوة نحو استقلال مادي وأمان أسري

يمثل معاش ربات البيوت بدون وظيفة تطورا نوعيا في مجال الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، حيث يضمن لها دخلا ثابتا في المستقبل دون الحاجة إلى العمل التقليدي، ويعزز من مكانتها كشريك فاعل في بناء المجتمع.

كما يسهم هذا التوجه في الحد من الفقر، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة المصرية في مختلف المحافظات.