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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ينتظرها الملايين .. زيادة المرتبات ومعاش تكافل وكرامة خلال أيام

زيادة المرتبات 2025
زيادة المرتبات 2025
رشا عوني

يشهد شهر يوليو الجاري زيادة المرتبات2025 و رفع الحد الأدنى للأجور و زيادة معاش تكافل و كرامة للمرة الثانية هذا العام، ويبذأ تطبيق هذه القرارات خلال الأيام القليلة المقبلة حيث ينتظر الموظفون موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة . 



زيادة دعم تكافل وكرامة

وصرحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفى منذ أيام قليلة بأنه سيتم زيادة دعم تكافل وكرامة إلى ٩٠٠ جنية، بداية من شهر يوليو الجاري، والذي سيجرى صرفه في ١٥ يوليو الجاري.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 

ومن المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة في 15 يوليو الجاري بالزيادة الجديدة . 


موعد صرف مرتبات يوليو


أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية. 

زيادة المرتبات 2025

زيادة مرتبات الموظفين

ومن المقرر أن يتم تطبيق قرار زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٧ آلاف جنيه بداية من شهر يوليو الجاري ، حيث تبدأ عملية صرف الرواتب من يوم ٢٢ يوليو .

تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة كمكون رئيسي في إصلاح منظومة الأجور ضمن حزمة زيادة المرتبات 2025، ويُتوقع أن يستفيد منها الملايين من الموظفين الحكوميين.


 

وزير المالية 

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة 

الدرجة الوظيفيةقبل الزيادة (جنيه)بعد الزيادة (جنيه)
الدرجة الممتازة12,20013,800
الدرجة العالية أو ما يعادلها10,20011,800
درجة مدير عام أو ما يعادلها8,70010,300
الدرجة الأولى أو ما يعادلها8,2009,800
الدرجة الثانية7,2008,500
الدرجة الثالثة (التخصصية)6,7008,000
الدرجة الرابعة6,2007,300
الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة)6,0007,100
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة)6,0007,100
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