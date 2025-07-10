ينتظرها الملايين .. زيادة المرتبات ومعاش تكافل وكرامة خلال أيام

يشهد شهر يوليو الجاري زيادة المرتبات2025 و رفع الحد الأدنى للأجور و زيادة معاش تكافل و كرامة للمرة الثانية هذا العام، ويبذأ تطبيق هذه القرارات خلال الأيام القليلة المقبلة حيث ينتظر الموظفون موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة .





زيادة دعم تكافل وكرامة

وصرحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفى منذ أيام قليلة بأنه سيتم زيادة دعم تكافل وكرامة إلى ٩٠٠ جنية، بداية من شهر يوليو الجاري، والذي سيجرى صرفه في ١٥ يوليو الجاري.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو

ومن المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة في 15 يوليو الجاري بالزيادة الجديدة .



موعد صرف مرتبات يوليو



أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية.

زيادة المرتبات 2025

زيادة مرتبات الموظفين

ومن المقرر أن يتم تطبيق قرار زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٧ آلاف جنيه بداية من شهر يوليو الجاري ، حيث تبدأ عملية صرف الرواتب من يوم ٢٢ يوليو .

تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة كمكون رئيسي في إصلاح منظومة الأجور ضمن حزمة زيادة المرتبات 2025، ويُتوقع أن يستفيد منها الملايين من الموظفين الحكوميين.





وزير المالية

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة