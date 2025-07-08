قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الصحة: استخراج 4 جثامين من موقع حريق سنترال رمسيس
احسب فلوسك بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025
النيابة تقرر حبس 11 سائقًا لتعمدهم السير عكس الاتجاه بالطريق العام
قرار عاجل من النيابة بشأن ضحايا حريق سنترال رمسيس
التشكيل المتوقع لـ تشيلسي أمام فلومينينسي بنصف نهائي كأس العالم
لقاء نتنياهو وترامب| قراءة أبعاد التحرك الأمريكي الإسرائيلي لإعادة تشكيل الإقليم
بعد تعطل الخط الساخن.. قرار عاجل من مدير الرعاية الصحية ببورسعيد
أمير هشام: استياء ودهشة داخل القلعة الحمراء من مسئولي نادي البنك الأهلي
جيش الإحتلال يكشف تفاصيل مقتل 5 من جنوده في بيت حانون
البورصة المصرية تقرر تعليق التداول اليوم حفاظا على استقرار السوق وتكافؤ الفرص
الاحتلال الإسرائيلي: مقـ.ـتل خمسة جنود وإصابة اثنين بجروح خطيرة
جيش الاحتلال يعترف بمقـ.تل 5 جنود خلال اشتباكات شمالي غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احسب فلوسك بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025

وزير المالية
وزير المالية
رشا عوني

ينتظر الموظفون و العاملون بالقطاع الإداري بالدولة ، موعد صرف مرتبات يوليو 2025 والذي سيشمل زيادة المرتبات بعد قرار رئيس الوزراء و تطبيق الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٧ ألاف جنيه . 

موعد صرف مرتبات يوليو


أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية. 

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة 

الدرجة الوظيفيةقبل الزيادة (جنيه)بعد الزيادة (جنيه)
الدرجة الممتازة12,20013,800
الدرجة العالية أو ما يعادلها10,20011,800
درجة مدير عام أو ما يعادلها8,70010,300
الدرجة الأولى أو ما يعادلها8,2009,800
الدرجة الثانية7,2008,500
الدرجة الثالثة (التخصصية)6,7008,000
الدرجة الرابعة6,2007,300
الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة)6,0007,100
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة)6,0007,100



تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة كمكون رئيسي في إصلاح منظومة الأجور ضمن حزمة زيادة المرتبات 2025، ويُتوقع أن يستفيد منها الملايين من الموظفين الحكوميين.

وزير المالية 

زيادة مرتبات الموظفين

ومن المقرر أن يتم تطبيق قرار زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٧ آلاف جنيه بداية من شهر يوليو الجاري ، حيث تبدأ عملية صرف الرواتب من يوم ٢٢ يوليو .

تفاصيل زيادة المرتبات 2025 كاملة

تشمل حزمة زيادة المرتبات 2025 ما يلي:

• زيادة آلية ثابتة تبلغ 1,100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية.

• علاوة دورية: نسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

• حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي.

وتشكل هذه المكونات جزءًا من الجهد الحكومي لتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية بفعالية.

زياد المرتبات 2025


وقال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن تطبيق الزيادات سيبدأ فعليًا من يوليو 2025، وإن الحوافز الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأشار إلى أن الزيادات في المرتبات لن تقتصر على الحافز الإضافي، بل ستتضمن زيادات إجمالية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.

زيادة المرتبات زيادة المرتبات و المعاشات موعد صرف مرتبات يوليو مرتبات يوليو 2025 موعد زيادة المرتبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة وتعلن درجات حرارة غير مسبوقة

ظاهرة تستمر 4 ساعات وهذه حقيقة غضب البحر.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة

عمرو أديب

سرقة علنية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب مها الصغير : مش عاوز حد يبررلها اللى حصل

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-7-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو

سنترال رمسيس

بينهم 7 شرطيين.. ننشر أسماء 39 مصابا في حريق سنترال رمسيس| مستندات

زيادة المرتبات 600% لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

زيادة المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

ترشيحاتنا

الدكتور تامر شوقي

خبير تربوي يكشف مزايا وعيوب تعديلات قانون التعليم

قبة سيدى يحيى الشبيهى

شاهد.. قبة سيدى يحيى الشبيهى بعد تطويرها

وزير الري

وزير الري: يجب تعزيز جهود توفير التمويلات لتنفيذ مشروعات للمياه بـأفريقيا

بالصور

الليمون نزل سعره.. الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط بهذه الطريقة

الليمون نزل سعره الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط
الليمون نزل سعره الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط
الليمون نزل سعره الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط

السيطرة على حريق محول كهرباء بطريق الزنكلون بالشرقية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
جانب من الحريق

بعد الصيانة.. تعطل سيارات فولفو فجأة بسبب عيب خطير

فولفو
فولفو
فولفو

نشرة المرأة والمنوعات.. بيع منزل طفولة بابا الفاتيكان.. لن تتوقع المشتري | الانتفاخ والمغص علامات على هذا المرض | وصفات طبيعية لعلاج البقع الداكنة فى الجسم | حظك اليوم الثلاثاء 8 يوليو

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد