موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟

ازدادت عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة عن موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة و تطبيق قرار زيادة مرتبات الموظفين 2025 حيث من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ فعلياً خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك تنفيذاً للحزمة الاجتماعية التي وضعتها الحكومة ووافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي و وجه بسرعة التطبيق.

موعد صرف مرتبات يوليو



أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية.





زيادة مرتبات الموظفين

ومن المقرر أن يتم تطبيق قرار زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٧ آلاف جنيه بداية من شهر يوليو الجاري ، حيث تبدأ عملية صرف الرواتب من يوم ٢٢ يوليو .

تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة كمكون رئيسي في إصلاح منظومة الأجور ضمن حزمة زيادة المرتبات 2025، ويُتوقع أن يستفيد منها الملايين من الموظفين الحكوميين.

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة