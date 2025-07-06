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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟

مرتبات يوليو 2025
مرتبات يوليو 2025
رشا عوني

ازدادت عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة عن موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة و تطبيق قرار زيادة مرتبات الموظفين 2025 حيث من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ فعلياً خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك تنفيذاً للحزمة الاجتماعية التي وضعتها الحكومة ووافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي و وجه بسرعة التطبيق.

موعد صرف مرتبات يوليو


أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية. 


 

زيادة مرتبات الموظفين

ومن المقرر أن يتم تطبيق قرار زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٧ آلاف جنيه بداية من شهر يوليو الجاري ، حيث تبدأ عملية صرف الرواتب من يوم ٢٢ يوليو .

تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة كمكون رئيسي في إصلاح منظومة الأجور ضمن حزمة زيادة المرتبات 2025، ويُتوقع أن يستفيد منها الملايين من الموظفين الحكوميين.

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة 

الدرجة الوظيفيةقبل الزيادة (جنيه)بعد الزيادة (جنيه)
الدرجة الممتازة12,20013,800
الدرجة العالية أو ما يعادلها10,20011,800
درجة مدير عام أو ما يعادلها8,70010,300
الدرجة الأولى أو ما يعادلها8,2009,800
الدرجة الثانية7,2008,500
الدرجة الثالثة (التخصصية)6,7008,000
الدرجة الرابعة6,2007,300
الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة)6,0007,100
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة)6,0007,100
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