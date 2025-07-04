مرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل توفر فرصا للتوظيف في محطات المترو

وفرت وزارة العمل وظائف جديدة، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، في إحدى شركات الأمن والحراسة، بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه.





وأوضحت الوزارة أن فرص العمل المتاحة، كالآتي:



1- 3 مديري مواقع:

ويشترط للتقديم، وجود خبرة : 5 سنوات - الراتب : 9000 جنيه + 1000 جنيه حوافز.



2- 47 فرد أمن.

مواقع العمل، هى: محطات مترو الأنفاق - مدينة نصر الوفاء والأمل - التجمع الثالث - العاصمة الآدارية - وسط البلد – المهندسين.





شروط التقديم:

-مؤهل عالى – متوسط.

-السن 22: 50 عاما

-يراعى تطبيق الحد الأدنى للأجور ويزيد حسب الخبرة.



ولفتت إلى أن المدير المسئول، هي : أستاذة نفين، رقم تليفون: 01070708442



ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر يوليو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على "الإنترنت www.manpower.gov.eg.

