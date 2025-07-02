توفير فرص عمل لشباب من ذوى الإعاقة بالقليوبية

قرر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية توفير 3 فرص عمل لشباب من ذوي الإعاقة بالتنسيق مع القوى العاملة وذلك فى إطار دعم ذوي الهمم.



كما حرص المحافظ على توفير فرص عمل لهم من منازلهم لتحسين دخولهم، حيث تم تزويدهم بأجهزة كمبيوتر وشمل الدعم الصحي توفير تأمين صحي لأحد الشباب الذين يعانون من مرض مزمن، بالإضافة إلى توفير كرسي متحرك كهربائي لأحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما التقى المحافظ خلال لقاء المواطنين بعدد من السيدات بدار المسنين بمدينة بنها، حيث استمع إلى مشاكلهن ومطالبهن، ووعد بالعمل على حلها فورًا بالتنسيق مع الجهات المختلفة، كما وفر لسيدتين منهن عمرة الي بيت الله الحرام بالمشاركة المجتمعية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أن توفير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين هو أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات الجماهيرية تمثل قناة فعالة لتحديد الأولويات والتعامل مع التحديات التي تواجه المواطنين بشكل مباشر وسريع.