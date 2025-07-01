إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الزراعي بالقليوبية

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى على طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى السريع وعلى الفور انتلقت سيارات الاسعاف وتم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الزراعي في الاتجاه القادم من بنها إلى القاهرة، وتحديدًا قبل مول العابد.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث لتيسير حركة المرور وتجري الأجهزة المعنية التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.