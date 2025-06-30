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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم القليوبية: إعلان تنسيق الثانوية قريبًا.. والتظلمات من 30 يونيو

وكيل وزارة التربية والتعليم
وكيل وزارة التربية والتعليم
إبراهيم الهواري

أعلن مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، استمرار العمل بالإحصائيات للتجهيز لإعلان تنسيق القبول بالثانوية العامة والمدارس الفنية بالقليوبية ، حيث يتم دراسة الدرجات الحاصل عليها الطلاب وعمل إحصائية محددة لإعلان نسبة ودرجة القبول بالثانوية العامة بالقليوبية. 


وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الى اعلان جدول مواعيد تظلمات الشهادة الاعدادية ، للفصل الدراسى الثانى، والتي تبدأ اليوم الإثنين الموافق 30 يونيو الجاري، وتنتهى الأربعاء 9 يوليو المقبل، كما تم تحديد الخميس 10 يوليو لمن تخلف عن التقدم بالتظلمات لجميع الإدارات التعليمية
حيث يتم تقديم الطلبات بمقر الكنترول بمدرسة ابن خلدون ببنها خلف مبنى ديوان عام المحافظة، ويتم سداد قيمة التظلم عن المادة الواحدة 35 جنيها بمكاتب البريد لحساب مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وإحضار أصل الإيصال وصورتين منه.
وجاء جدول مواعيد التظلمات للإدارة التعليمية، للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025، للفصل الدراسي الثاني على النحو التالي:
   - الإثنين 30 يونيو 2025 لإدارة بنها. 
   - الثلاثاء 1 يوليو 2025 لإدارتي بنها وكفر شكر.
   - الأربعاء 2 يوليو 2025 لإدارتي طوخ وقها.
   - السبت 5 يوليو 2025 لإدارتي قليوب والقناطر الخيرية.
   - الأحد 6 يوليو 2025 لإدارة غرب شبرا الخيمة.
   - الإثنين 7 يوليو 2025 لإدارة شرق شبرا الخيمة.
   - الثلاثاء 8 يوليو 2025 لإدارتي شبين القناطر والخصوص.
   - الأربعاء 9 يوليو 2025 لإدارتي الخانكة والعبور.
   -  الخميس 10 يوليو لمن تخلف بالإدارات المختلفة.
   وكشفت تعليم القليوبية، أنه يتم حضور ولي الأمر ومعه صورة البطاقة الشخصية يوم الإطلاع المحدد من لجنة النظام والمراقبة بمدرسة 25 يناير للاطلاع على ورقة الإجابة مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول، حيث يتم تقديم الطلبات بالمدرسة.
وتابعت، أنه تقوم لجنة النظام والمراقبة بتحديد يوم لاطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة، وترسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية التابع لها الطلاب المعدل درجاتهم فقط.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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