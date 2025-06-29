محافظ القليوبية: تنظيم الإعلانات بشكل يليق بالمظهر الحضاري وتعظيم الموارد

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة، لمناقشة سبل تعظيم موارد الإعلانات وتنظيمها بما يتماشى مع المظهر الحضاري لمحافظة القليوبية.



حضر الاجتماع اللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم، المستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب رؤساء المدن والأحياء ومديري الإدارات المعنية.

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها طلبات المعلنين المتعلقة بزيادة المساحات الإعلانية ومنح تراخيص جديدة، فضلًا عن التظلمات الخاصة بالرسوم وتعديل العقود، وتم البت في هذه الطلبات بما يحقق التوازن بين مصالح المعلنين والحفاظ على موارد المحافظة، ووفقًا للوائح المنظمة للإعلانات.



كما ناقشت اللجنة مقترحات لطرح مواقع جديدة للإعلانات في مختلف مراكز ومدن المحافظة، عقب دراسة شاملة لكل موقع، بهدف زيادة العوائد المالية، إلى جانب تطوير آليات تحصيل رسوم الإعلانات وتحسين كفاءتها، وتشديد الرقابة على الإعلانات المخالفة.



ووجّه المحافظ بضرورة الاستغلال الأمثل للأماكن المتميزة في المدن لوضع الإعلانات، بما يسهم في تعظيم موارد المحافظة، كما شدد على أهمية تحسين الشكل العام للإعلانات وإزالة المخالف منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وفي إطار توجه المحافظة نحو تحقيق الاستدامة، أشار المحافظ إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في الإعلانات، مُلزمًا المعلنين باللجوء إلى مصادر الطاقة البديلة كألواح الطاقة الشمسية أو المولدات الكهربائية.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تطوير منظومة الإعلانات باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.



وأصدرت اللجنة عدة قرارات، من بينها منح تراخيص جديدة لبعض المعلنين، والموافقة على زيادة المساحات الإعلانية لآخرين، وأكد المحافظ أهمية تنظيم الإعلانات بالشكل الذي يليق بالمظهر الحضاري للمحافظة.

وشهد الاجتماع مشاركة فعالة من أعضاء اللجنة، الذين طرحوا العديد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها دعم وتطوير قطاع الإعلانات بالمحافظة.