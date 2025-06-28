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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: ضرورة تكثيف الأعمال بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

وزير الاسكان خلال جولته
وزير الاسكان خلال جولته
آية الجارحي

عقب جولته بمدينة العاشر من رمضان اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعاً لمتابعة جانب من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والخطط المقترحة للمشروعات المستقبلية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري فى نطاق المحافظة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والمحافظة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة تكثيف الأعمال بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية، وسرعة البدء في تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار دقة المرحلة الحالية التي تتطلب تضافر الجهود من فريق العمل القائم على تنفيذ المشروعات من الوزارة والمحافظة والشركات العاملة.

وأكد المهندس شريف الشربينى، مواصلة دعم وزارة الإسكان ودفع العمل للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة القليوبية، وتذليل أي عقبات.

وتناول الاجتماع، المشروعات الجارى تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة والتي تبلغ ٦٩ مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة، بجانب 74 مشروعا تم وجارٍ تنفيذه ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتشمل ٣ محطات معالجة صرف صحي وروافع وخطوط انحدار وشبكات صرف صحي، بجانب استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية ٢٠٢٥/2026 للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى. 

ووجه وزير الإسكان خلال الاجتماع بسرعة دخول المحطات والمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تم الانتهاء من تنفيذها الخدمة لتحقيق الاستفادة للأهالي في القرى المستهدفة. 

ومن جانبه رحب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بالمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزيارته المحافظة لتفقد عدد من المشروعات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر.

وأكد محافظ القليوبية أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار حرص الدولة على متابعة المشروعات التنموية الكبرى التي تخدم أهالي القليوبية، وخصوصًا في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب، والدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الإسكان والمحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في قرى المحافظة ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المنفذة لضمان الجودة والالتزام بالمعايير الفنية.

وعقب الاجتماع، انتقل وزير الإسكان ومحافظ القليوبية لتفقد محطة معالجة صرف صحي بقرية منشأة الكرام، والتي تُقام على مساحة 2 فدان بطاقة 10/20 متر مكعب يوميًا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة/ بمركز شبين القناطر

 شملت الجولة تفقد كافة المباني ومكونات المحطة ومتابعة سير العمل بها والتي من المقرر أن تخدم حوالي 125 ألف نسمة.

المهندس شريف الشربيني اخبار مصر مال واعمال مياه الشرب والصرف الصحي الاسكان والمرافق الصرف الصحي القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

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