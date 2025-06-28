وزير الإسكان يتفقد العمارات الخضراء وتطوير الصرف الصناعي في العاشر

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة العاشر من رمضان بتفقد مشروعات الإسكان الأخضر وتطوير شبكة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية A1 والمرحلة الثانية بمحطة مياه شرب رقم ٣، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وتجول وزير الإسكان بموقع مشروع الإسكان الأخضر وتابع موقف المرافق، حيث أشار المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، الى أن المشروع يعد أحد المشاريع السكنية المتميزة الواقعة في منطقة الخدمات الإقليمية، ويضم 1842 وحدة سكنية (بالمرحلة الخامسة)، بمواصفات صديقة للبيئة تتبنى مفاهيم الاستدامة، ويهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية عالية الجودة مع الحفاظ على البيئة من خلال تبني تقنيات البناء المستدام وأنظمة توفير الطاقة والمياه، ويشتمل المشروع على مساحات خضراء ومفتوحة تعزز جودة الحياة، ويعتبر المشروع جزءًا من خطط التنمية العمرانية المستدامة ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.

ووجه وزير الإسكان خلال الجولة، بالانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالمشروع، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الموجودة في موقع المشروع لإقامة مشروعات خدمية للسكان.

وانتقل وزير الإسكان لتفقد أعمال تطوير وتأهيل شبكة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية A1 التي تهدف إلى رفع كفاءتها وتحسين أدائها، وتشمل هذه الأعمال: البنية التحتية، وتحديث شبكات الطرق الداخلية وتوسعتها لتسهيل حركة النقل، وتطوير شبكات المياه والصرف، موجها بالاهتمام بالطرق المحيطة بالمنطقة، حيث تابع الوزير الموقف التنفيذي للأعمال ومراحل التنفيذ موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الطرق وعدم إعاقة الحركة.

وخلال الجولة التفقدية، تابع المهندس شريف الشربيني الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب رقم ٣ بطاقة ٦٠٠ الف م٣/ يوم حيث يجرى الانتهاء وتشغيل تجريبي لجزء منها بطاقة ١٥٠ الف م٣ / يوم ( جاري أخذ العينات بمعرفات الجهات المختصة بوزارة الصحة ) وتهدف لتغذية مدينة بدر وحدائق العاصمة وزيادة كمية المياه التي يتم ضخها، حيث أن نهو المحطة يساعد على زيادة كميات مياه الشرب في مدن شرق القاهرة وتوفير المياه للمشروعات القومية.



