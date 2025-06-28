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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة صناعة الأدوية: نمتلك 5 عوامل تسهم في نمو صادرات القطاع الطبي

وحيد عتيق
وحيد عتيق
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس وحيد عتيق عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات أن مصر تمتلك مقومات صناعية قوية تؤهلها لقيادة صناعة الدواء والمستلزمات الطبية في المنطقة بشكل عام.

وأوضح أن "المحاليل الطبية الوريدية المصرية بأنواعها المختلفة أصبحت من أكثر المنتجات الطبية طلباً في الأسواق الأفريقية، حيث تحظى بثقة كبيرة نظراً لجودتها العالية".

واشار في تصريحات صحفية على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض أفريقيا هيلث Africa Health ExCon 2025، إلى وجود نحو 5 عوامل رئيسية تسهم في تعزيز نمو هذه الصناعة وزيادة صادراتها خلال المرحلة الراهنة.

وأكد عتيق أن من بين هذه العوامل هو الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية للقطاع الطبي، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتنفيذ استراتيجية واضحة لتعظيم الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الطبية والدوائية".

وتابع حديثه قائلاً: ان مصر تتمتع ببيئة استثمارية مستقرة وآمنة، خاصة في ظل الأحداث الإقليمية المضطربة، مما يجعلها قبلة للاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات الدوائية"،

و أشار أيضا إلى أن من بين المقومات أيضا امتلاك مصر بنية تحتية صناعية متميزة، تعتمد على أحدث التكنولوجيات، وتضم كوادر بشرية مدربة ذات كفاءة عالية، مما يجعل منتجاتنا قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية"

و أشار في الوقت نفسه، إلى أن المنتجات الطبية المصرية تتمتع بعدة مزايا رئيسية هي الجودة العالية التي تواكب المعايير العالمية، وكذلك أسعار تنافسية تجذب الأسواق المستهدفة، فضلا عن سمعة طيبة اكتسبتها على مدار سنوات ماضية.

ولم يغفل عتيق أهمية الموقع الجغرافي لمصر باعتباره جسراً طبيعياً لتصدير منتجاتنا الطبية إلى الأسواق الأفريقية والعربية، خاصة مع وجود اتفاقيات تجارية تفضيلية مع دول الكوميسا وجامعة الدول العربية توفر إعفاءات جمركية وضريبية"، كما أشار عتيق.

واختتم المهندس وحيد عتيق تصريحاته مؤكدا أن "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستلعب دوراً محورياً في تعزيز الصادرات المصرية من المنتجات الطبية، مع التركيز على الأسواق الأفريقية الواعدة، وذلك في إطار استراتيجية لتعظيم مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وحيد عتيق صناعة الادوية الدواء والمستلزمات الطبية

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