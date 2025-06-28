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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 28-6-2025

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
ولاء عبد الكريم

انخفض سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 28-6-2025؛ على مستوي محلات الصاغة المصرية .

سعر  الجنيه الذهب اليوم
وبلغ حجم تراجع الجنيه الذهب قبل يومين وحتي بداية تعاملات اليوم السبت؛ نحو 400 جنيه في المتوسط.
سعر الجنيه الذهب اليوم
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.8 ألف جنيه للبيع و 37 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم
ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3276 دولارا للبيع و3277 دولارا للشراء.

سعر عيار 21 
وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4600 جنيه للبيع و 4625 جنيها للشراء.

تراجع الذهب في السوق العالمي


انخفضت أسعار الذهب امس الجمعة، متجهة لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية، حيث أثر ارتفاع طفيف في قيمة الدولار والهدنة بين إسرائيل وإيران على الأسعار، مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية بحثًا عن مؤشرات على مسار معدلات الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي .

وسجل الذهب انخفاضا خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3313.23 دولار للأوقية، وتراجع سعر السبائك بنسبة 1.7% خلال الأسبوع الجاري، وانحسرت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتصل إلى 3325.70 دولار.

كما ارتفعت قيمة الدولار بنسبة 0.2% مقابل العملات المنافسة، ما جعل السبائك المقومة بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.

وينتظر المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، للحصول على المزيد من المعلومات بشأن توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب الذهب سعر الجنيه محلات الصاغة

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