هبوط أسعار الذهب الآن في مصر .. اعرف السعر الجديد لكل عيار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في مصر خلال التعاملات المسائية، بانخفاض قدره 75 جنيهًا لعيار 21، مقارنة بأسعار ختام يوم الخميس. ويعد هذا التراجع مؤثرًا على قرارات البيع والشراء للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء، خاصة مع ارتباط الذهب الوثيق بالتغيرات الاقتصادية وسعر صرف الدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر – بيع

شهدت محلات الصاغة انخفاضًا واضحًا في أسعار الذهب اليوم الجمعة على النحو التالي:

عيار 24: سجل 5285 جنيهًا للجرام.

عيار 21: سجل 4625 جنيهًا للجرام.

عيار 18: بلغ 3964 جنيهًا للجرام.

عيار 14: وصل إلى 3083 جنيهًا للجرام.

هذه الأسعار لا تشمل المصنعية، وتُحسب بناءً على سعر الذهب الخام في السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم في مصر – شراء من المواطنين

بالنسبة لأسعار الشراء التي تدفعها محلات الذهب للمواطنين، فقد جاءت كما يلي:

عيار 24: 5257 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 4600 جنيه للجرام.

عيار 18: 3942 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 3066 جنيهًا للجرام.

وغالبًا ما تكون أسعار الشراء أقل من البيع نظرًا لحساب فرق المصنعية والضريبة عند البيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل جنيه الذهب عيار 21 – والذي يزن 8 جرامات – سعرًا قدره 37000 جنيه، وذلك بدون حساب المصنعية أو الدمغة أو الضريبة. ويُعد هذا السعر هو القيمة الصافية للذهب الخام، ويُستخدم كمؤشر رئيسي لاحتساب قيمة الذهب في الأسواق.

السعر العالمي للذهب اليوم

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب انخفاضًا طفيفًا بقيمة 1.25 دولار، حيث بلغ سعر البيع 3272.21 دولارًا، وسعر الشراء 3271.92 دولارًا. ويأتي هذا التراجع المحدود في ظل التوترات السياسية العالمية والتقلبات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على حركة الذهب في البورصات الدولية.

توصيات للمستثمرين ومتابعي سوق الذهب

ينصح خبراء السوق المتعاملين في الذهب بمتابعة أسعار الذهب لحظة بلحظة، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي قد تطرأ على السوق المحلي والعالمي. كما يُفضل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء بناءً على التحليل المستند إلى البيانات الاقتصادية والأوضاع الجيوسياسية، نظرًا لتأثير هذه العوامل المباشر على حركة أسعار المعدن النفيس.

وتُظهر المؤشرات أن أسعار الذهب قد تظل متقلبة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية ارتفاعها مجددًا في حال تفاقمت الأزمات الاقتصادية أو ارتفعت معدلات التضخم عالميًا. ويُعد الذهب أحد أهم أدوات التحوط ضد الأزمات، لذا فإن الطلب عليه يظل مرتبطًا بتوقعات الأسواق المالية.

س: ما معنى عيار 24 أو 21 أو 18 في الذهب؟

ج: تشير الأعيرة إلى نسبة نقاء الذهب.

عيار 24 هو الذهب الخالص بنسبة 99.9%.

عيار 21 يحتوي على 87.5% ذهب.

عيار 18 يحتوي على 75% ذهب.

وكلما زاد العيار، زادت قيمة الذهب وسعره.

س: هل تختلف أسعار الذهب في محلات الصاغة عن الأسعار المعلنة؟

ج: نعم، تختلف أسعار الذهب المعلنة عن أسعار البيع الفعلية في محلات الصاغة بسبب إضافة المصنعية والضريبة والدمغة، والتي تختلف من محل لآخر ومن نوع مشغولة ذهبية لأخرى، وقد تصل إلى 5-10% من السعر الأساسي للجرام.

س: هل الآن وقت مناسب لشراء الذهب؟

ج: يعتمد قرار شراء الذهب على هدف الشراء نفسه. إذا كان الغرض هو الادخار طويل المدى أو التحوط من التضخم، فقد يكون انخفاض أسعار الذهب الحالي فرصة جيدة للشراء، خاصة في حال توقعت ارتفاعات مستقبلية نتيجة التوترات الاقتصادية أو السياسية.