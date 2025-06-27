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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة| أخبار تهمك

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5368 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4695 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4024 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 37560 جنيه.


واستعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.


وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة كالتالي:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.97 جنيه للبيع و49.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.00 جنيه للبيع، و57.84 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 68.02.  جنيه للبيع،  67.79 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.32 جنيه للبيع، 13.28 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 163.44 جنيه للبيع، 162.93 جنيه للشراء.


كما كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الجمعة، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وهل ستنكسر موجة الطقس الحار أم لا.


وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن البلاد تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، بين درجة لـ درجتين عن الأيام الماضية، وذلك بسبب موسم الهند الموسمي، وأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم 36 درجة.

ولفتت إلى أن البلاد بدءا من غد السبت تشهد ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة، فالبلاد تعيش أجواء صيفية مستقرة، خلال هذه الفترة، وأن معظم الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط، وأن نسبة الرطوبة أصبحت عالية.

وتحدثت غانم عن أسباب تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح خلال فصل الصيف، مشيرة إلى ارتباطها بارتفاع نسب الرطوبة وقلة حركة الرياح، إلى جانب بعض العوامل الجوية الأخرى، أن الشبورة تظهر غالبًا بين الساعة الرابعة وحتى السابعة صباحًا، وتكون كثيفة أحيانًا، كما حدث مؤخراً في القاهرة الكبرى، حيث انخفضت الرؤية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية الصيفية تختلف عن الشتوية، إذ تختفي بسرعة بمجرد طلوع أشعة الشمس، ولا تؤثر بشكل كبير على حركة المرور إلا في بعض المناطق المنخفضة أو القريبة من المسطحات المائية، ناصحة بتوخي الحذر خلال القيادة صباحًا، وضرورة تشغيل كشافات الشبورة.

وأكدت عضو هيئة الأرصاد أن نسب الرطوبة المرتفعة هذه الأيام تعد العامل الرئيسي وراء الإحساس المتزايد بالحرارة، موضحة أن نسبة الرطوبة تصل إلى 95% في السواحل الشمالية، و85% في القاهرة الكبرى، ما يؤدي إلى شعور بارتفاع درجات الحرارة الفعلية عن المسجلة، فمثلاً درجة حرارة 33 مئوية قد يشعر بها المواطن وكأنها 39 درجة.

وأوضحت غانم أن البلاد تشهد خلال الأيام الثلاثة المقبلة طقسًا شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على أغلب المحافظات، خصوصًا محافظات الصعيد التي تسجل درجات حرارة تتجاوز 41 درجة مئوية، بينما تقل درجات الحرارة نسبيًا في المناطق الساحلية، ولكن مع ارتفاع نسب الرطوبة يظل الإحساس بالحر قائماً.
 

الذهب أسعار الذهب سعر الدولار الدولار العملات الأجنبية الأرصاد درجات الحرارة

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