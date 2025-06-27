الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحًا ورياح نشطة على عدة مناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارا على اغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية بينما يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة احيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 - 24

العاصمة الادارية 37 - 23

6 اكتوبر 37 - 22

بنها 36 - 23

دمنهور 34 - 22

وادى النطرون 37 - 22

كفر الشيخ 35 - 23

المنصورة 35 - 23

الزقازيق 36 - 24

شبين الكوم 35 - 23

طنطا 35 -23