الأرصاد تحذر من موجة حر ورطوبة شديدة.. وشبورة ورياح حتى الثلاثاء

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار الى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 35 درجة.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية.

وعن حالة الرياح، توقعت الأرصاد أن تكون نشطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى الثلاثاء المقبل



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في نشرتها الصادرة اليوم، توقع حالة طقس شديدة الحرارة والرطوبة خلال الفترة من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلًا وفجرًا، خاصة على السواحل الشمالية.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الإحساس بالحرارة سيكون أعلى من المُعلن فعليًا نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، والتي قد تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بما يتراوح بين 2 إلى 3 درجات.

كما تشير التوقعات الصادرة عن الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا في ساعات الصباح الباكر (من 4 إلى 8 صباحًا) يومي الخميس والجمعة على السواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، ووسط سيناء.

ووفق بيان الأرصاد، فمن المنتظر نشاط للرياح يومي الخميس والسبت 26 و28 يونيو على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء. كما تبدأ الرياح في الانحسار تدريجيًا على أغلب الأنحاء اعتبارًا من الأحد 29 يونيو.

حول درجات الحرارة اليوم، المتوقعة على مختلف المحافظات كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 33 درجة

سلاسل جبال البحر الأحمر39 للعظمى والصغرى 41 درجة

شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 37 درجة

جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 41 درجة.