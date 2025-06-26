قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حازم المنوفي: المصانع المصرية استقبلت حتى منتصف يونيو 12 مليون طن بنجر
الرئيس السيسي: الهجرة النبوية ستظل رمزا للاجتهاد والتضحية لنصرة الحق
ترامب يعلن عن مؤتمر "حاسـم" لوزير الدفاع لفضح حقيقة ضرب إيران ودحض تقارير الاستخبارات
وفاة والدة المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ
وزير الكهرباء يبحث مع شركة صينية انشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة
كسوة الكعبة.. تعرف على أول من كساها من الرجال والنساء وسبب لونها الأسود
صادرات الملابس الجاهزة تسجل 1.3 مليار دولار بارتفاع 24%
ترامب يدعو لإلغاء جميع القضايا بحق نتنياهو
المبعوث الأمريكي: إيران مستعدة لاتفاق شامل وبرنامجها النووي لم يعد قابلاً للإحياء
النقل تحذّر: مُخالفات رادعة لمتجاوزي حارة الأتوبيس التردّدي على الدائري
موعد مباراة الهلال السعودي وباتشوكا في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
في ذكرى الهجرة النبوية .. الرحلة إلى الحبشة وخطوات التخلص من اضطهاد قريش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: أعلى درجات حرارة تسجلها مصر منذ بداية الصيف اليوم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

صرحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 يشهد أعلى درجات حرارة سجلتها البلاد هذا الصيف حتى الآن، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وأكدت غانم في تصريحات لصباح الخير يا مصر  أن درجات الحرارة المحسوسة ستكون أعلى من المعلنة بما يتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، خاصة في فترات النهار، وهو ما يزيد من الإحساس بشدة الطقس.

وأضافت:"نشهد طقسًا شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب محافظات الجمهورية، ومائل للحرارة رطب ليلًا، مع استمرار تكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، خصوصًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد."

ونبهت إلى ضرورة:تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة من الظهر حتى العصر.

الإكثار من شرب المياه والسوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

وتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة.

وختمت منار غانم تصريحها بالتأكيد على أن درجات الحرارة تتراوح في القاهرة بين 24 صغرى و35 عظمى، بينما تسجل أعلى درجة حرارة في أسوان بـ 41 درجة مئوية، مشيرة إلى أن "الأيام القادمة ستشهد استمرار الأجواء الحارة، وننصح المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل دوري".

حالة الطقس الطقس اليوم الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

ترقيات الموظفين

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

حديقة الحيوان

مدير حديقة الحيوان يعلن موعد الافتتاح رسميا.. زيادة 3 أضعاف في أعداد الحيوانات

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

طريقة استخراج تأشيرة الزيارة السعودية

خطوات استخراج تأشيرة الزيارة السعودية العائلية

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025

ترشيحاتنا

الاهلي

خالد طلعت: أرقام الأهلي في كأس العالم للأندية طبيعية لأنه الأكثر مشاركة

خوان لابورتا

نشعر بالحرية.. لابورتا يكشف الفارق بين برشلونة وريال مدريد

تشيلسي

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي؟

التين
التين
التين

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد