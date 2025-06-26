الأرصاد: أعلى درجات حرارة تسجلها مصر منذ بداية الصيف اليوم

صرحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 يشهد أعلى درجات حرارة سجلتها البلاد هذا الصيف حتى الآن، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

طقس الأيام القادمة .. الأرصاد تحذر من حر شديد ورياح مثيرة للأتربة طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة حتى الاثنين المقبل وتحذيرات من هذه الظواهر طقس اليوم | الأرصاد تحذر من ظاهرة على الطرق

وأكدت غانم في تصريحات لصباح الخير يا مصر أن درجات الحرارة المحسوسة ستكون أعلى من المعلنة بما يتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، خاصة في فترات النهار، وهو ما يزيد من الإحساس بشدة الطقس.

وأضافت:"نشهد طقسًا شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب محافظات الجمهورية، ومائل للحرارة رطب ليلًا، مع استمرار تكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، خصوصًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد."

ونبهت إلى ضرورة:تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة من الظهر حتى العصر.

الإكثار من شرب المياه والسوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

وتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة.

وختمت منار غانم تصريحها بالتأكيد على أن درجات الحرارة تتراوح في القاهرة بين 24 صغرى و35 عظمى، بينما تسجل أعلى درجة حرارة في أسوان بـ 41 درجة مئوية، مشيرة إلى أن "الأيام القادمة ستشهد استمرار الأجواء الحارة، وننصح المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل دوري".