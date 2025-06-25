الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو خلال الأسبوع المقبل.. فيديو

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، وجاء أن اليوم هناك ارتفاع في درجات الحراراة، وارتفاع في نسب الرطوبة، وهناك شبورة صباحية ولذلك على المواطنين توخي الحذر.

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المعلن عنها اليوم 35، ولكن المواطنين تشعر أنها 38 درجة، وأن البلاد في فترة المساء تشهد استقرار، وارتفاع في نسب الرطوبة.

حالة الجو خلال الأسبوع المقبل

ولفت إلى أن درجات الحرارة على القاهرة خلال الأسبوع المقبل ستتراوح بين 35 إلى 37 درجة، وخلال ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة، ولذلك ننصح المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:





المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 36 21

بنهــــا 35 22

دمنهور 33 21

وادي النطرون 36 21

كفر الشيخ 34 22

المنصورة 34 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 31 23

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 37 21

السويس 36 22

العريش 33 21

رفح 32 20

رأس سدر 37 23

نخل 35 17

كاترين 32 15

الطور 34 25

طابا 33 21

شرم الشيخ 39 27

الإسكندرية 30 21

العلمين 29 22

مطروح 29 23

السلوم 31 21

سيوة 36 22

رأس غارب 35 25

الغردقة 37 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 36 26

حلايب 34 27

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 33 28

الفيوم 35 22

بني سويف 36 22

المنيا 36 21

أسيوط 38 22

سوهاج 39 23

قنا 41 26

الأقصر 42 27

أسوان 41 27

الوادي الجديد 38 25

أبوسمبل 39 25