موجة حر تضرب البلاد اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين وهذه نصائح السلامة

تشهد البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة حالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة موجة شديدة الحرارة من المتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على كافة أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الصدد، أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تحذيرات عاجلة بشأن ظاهرتين جويتين مصاحبتين للموجة المرتقبة، ما يستدعي رفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المواطنين من آثار الطقس القاسي.

وتشير التوقعات المناخية إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا تدريجيا خلال الأيام المقبلة، مع تزايد واضح في نسب الرطوبة، مما يفاقم الإحساس بشدة الحر.

وبحسب الهيئة، فإن الشعور الفعلي بالحرارة قد يتجاوز القيم المعلنة بمقدار 3 درجات مئوية في بعض المناطق، خاصة خلال ساعات النهار.

تحذيرات من موجة حر خانقة

في بيانها الرسمي، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد على أعتاب موجة شديدة الحرارة تمتد لتشمل معظم المناطق، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 42 درجة مئوية في جنوب الصعيد، بينما تسود أجواء حارة ورطبة في أغلب أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، وتميل الأجواء إلى الاعتدال ليلا.

ومن بين الظواهر الجوية التي حذرت منها الهيئة:

- شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى، قد تؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

- رياح نشطة على بعض المناطق، لا سيما السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، قد تخفف نسبيا من الإحساس بالحرارة لكنها قد تحمل معها الأتربة أحيانا.

- الرطوبة العالية تزيد الإحساس بالحر

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يشكل أحد أبرز العوامل التي تُعزز الشعور بالحرارة خلال هذه الفترة. فقد تصل نسب الرطوبة إلى:

- 85% في القاهرة والوجه البحري

- 90% على السواحل الشمالية خلال ساعات الليل

وهذا الارتفاع الكبير في الرطوبة يزيد من الشعور بالإجهاد الحراري ويجعل الطقس خانقا، لا سيما في المناطق المزدحمة أو التي تفتقر إلى التهوية الجيدة.

نصائح هامة للتعامل مع الموجة الحارة

وفي ضوء هذه التطورات، أهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين اتباع الإرشادات التالية لتفادي المضاعفات الصحية الناتجة عن الطقس الحار:

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة من الظهيرة وحتى العصر.

- الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم للوقاية من الجفاف.

- ارتداء ملابس قطنية خفيفة وذات ألوان فاتحة تساعد على عكس حرارة الشمس.

- توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب انخفاض الرؤية الناتج عن الشبورة الكثيفة.

- استخدام الكريمات الواقية من الشمس وارتداء القبعات عند التواجد في أماكن مفتوحة.

والجدير بالذكر، أن تواجه البلاد حاليا مرحلة حرجة من الطقس الحار وغير المعتاد، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود والوعي المجتمعي للوقاية من آثار هذه الموجة.

وتشدد هيئة الأرصاد على أهمية الالتزام الكامل بالتوصيات الصادرة، خاصة للعاملين في مواقع العمل المكشوفة، والأطفال، وكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة.

وفي ظل استمرار هذه الأجواء، تبقى السلامة العامة أولوية قصوى، ويتوجب التعامل بجدية مع تحذيرات الأرصاد لتجنب أية مخاطر محتملة ناتجة عن التقلبات الجوية.



وسوف نرصد لكم درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 29 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 27 درجة.