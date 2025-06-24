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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حر شديد ورطوبة عالية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

حالة الطقس اليوم الثلاثاء
حالة الطقس اليوم الثلاثاء
رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء ارتفاع شديد في درجات الحرارة مع ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة، وذلك بعد بدء فصل الصيف رسمياً .

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، فيما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين (2 إلى 3) درجات مئوية.

حالة البحرين

وأضافت الهيئة أن البحرين الأحمر والمتوسط سيشهدان حالة من الهدوء النسبي، حيث يكون البحر المتوسط معتدلًا بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، أما البحر الأحمر فيكون مضطربًا نسبيًا بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر.

الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 | اوان مصر
حالة الطقس اليوم

 

ارتفاع نسبة الرطوبة

كما كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع، والإحساس بها يكون أعلى من المعدل الطبيعي نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة وهذا يعود إلى تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، والتي تمر فوق البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، مما يزيد من الشعور بحرارة الطقس.

وتابعت: درجات الحرارة على القاهرة خلال الفترة الحالية تسجل 35 و36 درجة، ومع ارتفاع الرطوبة تصل لـ 39 درجة، والمناطق الجنوبية 40 و41 درجة.

ارتفاع درجات الحرارة لمدة أسبوع

كما أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الإرتفاع فى درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات، يكون نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

أننا رسميا فى فصل الصيف، وبالتالي يتم ملاحظة زيادة نسب الرطوبة، موضحا أن درجات الحرارة طوال هذا الأسبوع تتراوح ما بين ال35 إلى 36 درجة مئوية التي يتم قياسها فى الجو، وتصل إلى 37 إلى 38 للمحسوسة بالنسبة للقاهرة ومحافظات الوجه البحري.

وتابع أن درجة الحرارة المحسوسة على السواحل الشمالية تصل إلى 31 درجة، والأجواء ما بين الحارة إلى شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، معتدلة خلال ساعات الليل، لافتا إلى وجود شبورة مائية خفيفة خلال ساعات الصباح.

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