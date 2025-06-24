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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ليس كما يبدو.. الأرصاد توضح السبب الحقيقي لشعورنا بارتفاع الحرارة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على جميع الأنحاء، الأمر الذي يزيد من الإحساس بارتفاع حرارة الطقس عن القيم المتوقعة بمعدل يتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

وأوضحت الهيئة أن تأثير هذه الزيادة الملحوظة على معدلات الرطوبة سيظهر بشكل مباشر على طبيعة الأجواء، حيث سيسود طقس حار إلى شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب مناطق الجمهورية، بينما تظل الأجواء مائلة للحرارة ورطبة على السواحل الشمالية، معتدلة الحرارة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر.

تفاصيل طقس الثلاثاء 24 يونيو 2025

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن طقس اليوم، الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025، سيشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على جميع الأنحاء.

وتوقعت الهيئة أن تؤثر هذه الظاهرة على طبيعة الأجواء على مدار ساعات النهار، حيث تصل الزيادة المحسوسة لدرجات الحرارة إلى نحو درجتين أو ثلاث درجات مئوية مقارنةً بدرجات الحرارة الفعلية، ما يجعل الأجواء مائلة للحرارة والرطوبة على السواحل الشمالية، وحارة إلى شديدة الحرارة على باقي أنحاء الجمهورية.

الشبورة المائية على عدة مناطق

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تشكّل الشبورة المائية على بعض الطرق والمناطق صباح اليوم، وذلك اعتبارًا من الساعة الرابعة وحتى الساعة الثامنة صباحًا تقريبًا. 

وتشمل هذه الظاهرة مناطق واسعة من شمال البلاد، وتمتد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، ووسط سيناء، ما يحتم على قائدي المركبات توخي الحذر على الطرق السريعة والزراعية للحفاظ على سلامتهم وضمان الوصول بسلام.

متوسط نسبة الرطوبة:

المنطقة العظمى (%) ليلًا الصغرى (%) نهارًا
- القاهرة والوجه البحري 85-80 40-35.
- السواحل الشمالية 90-85 50-50.
- شمال الصعيد 60-50 25-20.
- جنوب الصعيد 35-30 20-15.


بيان درجات الحرارة اليوم:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
6 أكتوبر 36 21
بنهــــا 35 22
دمنهور 33 21
وادي النطرون 36 21
كفر الشيخ 34 22
المنصورة 34 22
الزقازيق 36 23
شبين الكوم 34 23
طنطا 34 22
دمياط 31 23
بورسعيد 30 24
الإسماعيلية 36 21
السويس 36 22
العريش 32 21
رفح 31 20
رأس سدر 37 23
نخل 35 18
كاترين 33 15
الطور 33 25
طابا 32 21
شرم الشيخ 39 28
الإسكندرية 30 21
العلمين 28 22
مطروح 28 22
السلوم 30 21
سيوة 35 22
رأس غارب 35 25
الغردقة 37 28
سفاجا 37 27
مرسى علم 38 28
شلاتين 36 26
حلايب 34 27
أبورماد 36 26
رأس حدربة 33 28
الفيوم 35 22
بني سويف 36 22
المنيا 36 21
أسيوط 37 22
سوهاج 38 23
قنا 41 27
الأقصر 40 26
أسوان 40 27
الوادي الجديد 40 25

أرصاد طقس الثلاثاء تفاصيل طقس الثلاثاء الرطوبة الشبورة

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