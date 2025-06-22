حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد وشبورة في بعض المناطق

حالة الطقس غدا .. توقّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على جميع الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 36 22

بنها 35 23

دمنهور 33 23

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 33 21

المنصورة 34 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 31 23

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 23

العريش 31 20

رفح 30 21

رأس سدر 37 23

نخل 35 18

كاترين 33 14

الطور 35 26

طابا 32 23

شرم الشيخ 37 27

الإسكندرية 28 20

العلمين 27 21

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 37 23

رأس غارب 38 27

الغردقة 36 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 36 26

شلاتين 36 27

حلايب 35 29

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 36 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 23

أسيوط 37 22

سوهاج 38 23

قنا 40 25

الأقصر 41 26

أسوان 41 27

الوادي الجديد 41 23

أبو سمبل 40 25

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 32

المدينة المنورة 43 29

الرياض 44 30

المنامة 40 33

أبوظبي 39 30

الدوحة 45 35

الكويت 47 32

دمشق 35 19

بيروت 29 24

عمان 31 18

القدس 29 18

غزة 28 23

بغداد 44 28

مسقط 38 35

صنعاء 30 15

الخرطوم 42 29

طرابلس 29 22

تونس 34 22

الجزائر 27 21

الرباط 29 19

نواكشوط 29 21

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 29 11

إسطنبول 29 19

إسلام آباد 36 28

نيودلهي 35 27

جاكرتا 31 23

بكين 39 23

كوالالمبور 36 24

طوكيو 33 25

أثينا 33 21

روما 35 20

باريس 26 14

مدريد 36 22

برلين 27 14

لندن 24 15

مونتريال 34 24

موسكو 19 10

نيويورك 36 28

واشنطن 38 26

أديس أبابا 23 13