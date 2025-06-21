الصيف بدأ.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة التي يشهدها غدًا الأحد 22 يونيو 2025، على كافة أنحاء المحافظات والمدن المصرية.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن هناك وجود طقس غدا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية:

وأشارت إلى أنه من المتوقع وجود شبورة مائية من (4 : 8) صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

نشاط رياح:

وأوضحت هيئة الأرصاد أن هناك وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة:

أشارت هيئة الأرصاد إلى وجود اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من (40/ 50) كم /س وارتفاع الأمواج من ( 2: 3) متر.

درجات الحرارة الأحد 22 يونيو ثاني أيام فصل الصيف 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 23 يونيو ثالث أيام فصل الصيف 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.