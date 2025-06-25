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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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منخفض الهند السبب.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو |فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن الحالة الجوية تشهد خلال هذه الفترة ارتفاعات في درجات الحرارة، وأن البلاد بالفعل دخلت في فصل الصيف.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية، وأن القاهرة تسجل درجات حرارة بين 34 إلى 35 درجة، وأن الفترة الحالية هناك ارتفاع في نسب الرطوبة بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الساعات الصباحية تشهد تكون الشبورة، وأن هذه الشبورة تتكون في المناطق القريبة من الزراعات، وأن الكثافة تكون في السواح الشمالية، والمناطق الموجودة شمال الجمهورية.

وأشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت من خلال النشرة، أن اليوم هناك شبورة بالساعات الصباحية، وقد حدث، مطالبا المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

 

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
العاصمة الإدارية 36 22
6 أكتوبر 36 21
بنهــــا 35 22
دمنهور 33 21
وادي النطرون 36 21
كفر الشيخ 34 22
المنصورة 34 22
الزقازيق 36 23
شبين الكوم 34 23
طنطا 34 22
دمياط 31 23
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 37 21
السويس 36 22
العريش 33 21
رفح 32 20
رأس سدر 37 23
نخل 35 17
كاترين 32 15
الطور 34 25
طابا 33 21
شرم الشيخ 39 27
الإسكندرية 30 21
العلمين 29 22
مطروح 29 23
السلوم 31 21
سيوة 36 22
رأس غارب 35 25
الغردقة 37 27
سفاجا 37 27
مرسى علم 38 28
شلاتين 36 26
حلايب 34 27
أبو رماد 35 26
رأس حدربة 33 28
الفيوم 35 22
بني سويف 36 22
المنيا 36 21
أسيوط 38 22
سوهاج 39 23
قنا 41 26
الأقصر 42 27
أسوان 41 27
الوادي الجديد 38 25
أبوسمبل 39 25

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