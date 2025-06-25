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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: شبورة صباحًا ورياح نشطة على هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
العاصمة الإدارية 36 22
6 أكتوبر 36 21
بنهــــا 35 22
دمنهور 33 21
وادي النطرون 36 21
كفر الشيخ 34 22
المنصورة 34 22
الزقازيق 36 23
شبين الكوم 34 23
طنطا 34 22
دمياط 31 23
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 37 21
السويس 36 22
العريش 33 21
رفح 32 20
رأس سدر 37 23
نخل 35 17
كاترين 32 15
الطور 34 25
طابا 33 21
شرم الشيخ 39 27
الإسكندرية 30 21
العلمين 29 22
مطروح 29 23
السلوم 31 21
سيوة 36 22
رأس غارب 35 25
الغردقة 37 27
سفاجا 37 27
مرسى علم 38 28
شلاتين 36 26
حلايب 34 27
أبو رماد 35 26
رأس حدربة 33 28
الفيوم 35 22
بني سويف 36 22
المنيا 36 21
أسيوط 38 22
سوهاج 39 23
قنا 41 26
الأقصر 42 27
أسوان 41 27
الوادي الجديد 38 25
أبوسمبل 39 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم  على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 42 32
المدينة المنورة 41 27
الرياض 43 30
المنامة 40 33
أبوظبي 38 30
الدوحة 44 33
الكويت 46 31
دمشق 37 19
بيروت 30 26
عمان 33 20
القدس 30 19
غزة 29 23
بغداد 44 30
مسقط 37 33
صنعاء 30 16
الخرطوم 42 29
طرابلس 31 23
تونس 37 23
الجزائر 29 22
الرباط 26 16
نواكشوط 31 22

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 33 14
إسطنبول 33 21
إسلام آباد 36 26
نيودلهي 35 29
جاكرتا 33 24
بكين 38 23
كوالالمبور 34 25
طوكيو 30 25
أثينا 36 23
روما 35 20
باريس 32 19
مدريد 33 17
برلين 26 15
لندن 26 17
مونتريال 30 17
موسكو 19 11
نيويورك 34 24
واشنطن 38 26
أديس أبابا 23 13

الأرصاد هيئة الأرصاد شبورة مائية رياح درجات الحرارة

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